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Нижегородцев предупредили об отключении света из-за работ на сетях

На объектах ЖКХ проведут плановые работы.

Источник: Живем в Нижнем

Отключения электроэнергии пройдут в Нижнем Новгороде во вторник, 14 июля. Здания на двух улицах регионального центра обесточат из-за проведения работ на сетях ЖКХ. Об этом сообщили в городском управлении ГОЧС.

В 09:00 свет погаснет в домах с номерами 4 и 4а на улице Пермякова. Воспользоваться стиральной машиной, микроволновой печью и феном местные жители смогут в 17:00.

В эти же часы коммунальщики приостановят энергоснабжение на проспекте Ленина, 49/1, 51/2, 53/5, 49/2, 49.

Напомним, 18 июля в Нижнем Новгороде изменят режим работы метро. Поезда в подземке будут ходить чаще в день проведения Суперкубка.