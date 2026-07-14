Александр Муравьёв: «Никто, кроме нас, не может их сдержать»

— Да, была такая история. Я много лет мечтал, ещё до СВО, что надо на велосипеде прокатиться по России. Смотрел некоторые каналы, где парни ехали. Даже сколько надо качать колёса. Ехать осторожнее, что бы от камушков не полопались. Я это помню. Как-то посмотрел фильм «Поехавшая», основанный на реальной истории. Как она собралась и поехала из Москвы во Владивосток. Знаете, загорелся. Почему ехать на машине? Это замкнутое пространство. Ты едешь и ничего не видишь. Это не интересно. А здесь ещё после… То есть как потерял ногу, появилась такая возможность. То есть или судьба меня поставит в неудобно положение или я её. Выбрал, что я её. То есть будет так, как я сказал. Если сказал, сяду на велосипед и доеду. Велосипед будет не электрический. Такой, какой хочу. Будет, как хочу: жить в палатке, туда-сюда. Да, было сложно, не спорю. Первый раз всем сложно.