Александр Муравьёв: «Никто, кроме нас, не может их сдержать»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Александр Муравьёв, участник СВО с позывным «Апостол», рассказал, как и почему проехал на велосипеде много тысяч километров с протезом на ноге после ранения на СВО. И зачем началась специальная военная операция.
— Здравствуйте, Александр!
— Добрый день!
— Какой у вас был позывной?
— «Апостол».
— Почему?
— Мне нравится.
— Вы верите в бога?
— Мы все верим в Создателя. Без веры жизни не будет. Мы должны во что-то верить. Так же есть Муравьёв-Апостол — декабрист, вы прекрасно знаете. И Муравьёв-Амурский — писатель. Апостол — декабрист, он служивый, и я взял себе такой позывной. Почему нет?
— У вас на груди медаль Жукова. За что её получили?
— За что-то дали, наверное, заслужил. Выполнял боевую задачу. Давали указания. Знал, что есть возможность погибнуть. Шёл, не задавая вопросов. Получил ранение и можно сказать, не дёрнулся даже. Выполнил задачу, которая была поставлена. За что дают? Дают, значит заслужил.
— Для меня удивительный ответ. И вы не первый, кто так отвечает. Могу сказать, что все, кто так отвечает, очень мужественные люди. Вы себя считаете мужественным человеком?
— А что такое мужество? Я не знаю. Да нет, просто надо делать и всё. Сначала делать, а потом вопросы задавать. Наверное, так: пришёл, увидел, победил.
— Что за военная часть? Где вы принимали участие? В каких боях?
— Был в Херсоне, там выполнял боевую задачу. Потом нас направили в ДНР. К сожалению, дальше с ребятами не поехал, хотя очень хотел. Они поехали на Курск, то есть освобождать нашу землю. Самое интересное, я на Донецк попал. Дело в том, что родился в Донецкой области, Шахтёрский район, село Грабово. В пять лет оттуда уехал. Получается, что 36 лет, до возвращения, прожил в России. Здесь, непосредственно в Красноярском крае. Жил в Кодинске, потом в Сосновоборске.
— Видимо, родители переехали по работе?
— Да, как раз ГЭС строилась, они переехали, мы все переехали. Раньше большой СССР был. И вот, как видите, суждено мне было приехать именно в Донецкую республику. Получить ранение, соответственно потерять ногу. Ну, что теперь сделать? Но свой долг я выполнил.
— Удалось в Грабово побывать?
— Нет, знаете, мне предлагали, даже командир давал добро съездить туда. Но руки не доходили. А потом приказ. Собрались и уехали за Авдеевку, и не получилось.
— Вас призвали по мобилизации?
— Нет, здесь другая ситуация. Я работал. Знаете, мои прадеды воевали. Я их не мог знать, но бабушка рассказывала, что они все воевали и погибли. Они были донские казаки. То есть у меня такая кровь. Однажды сел и стыдно стало: они воевали, я тут сижу. Ребёнок ходил в садик и постоянно болел, супруга не могла работать. Дождался момента, когда дочка стала в школу ходить и могла сама возвращаться, что-то делать. Подрос ребёнок, который может уже что-то делать и жена. Я сам решил идти на СВО.
— Семья поддержала или нет?
-Она не знала до последнего, я уже ушёл. Остановить меня было не вариант в любом случае.
— Упрямый?
— Как сказал командир, характерный.
— Что такое патриотизм для вас?
— Не знаю. Это, наверное, защита людей. Не земли, а людей. Земля — это всего лишь земля. А вот люди на этой земле важнее. Патриотизм — это не просто слова, это надо чувствовать.
— Удивительный человек. Знаю вашу историю, уже в мирной жизни, будучи с протезом, вы проехали много тысяч километров на велосипеде. Что это за история?
— Да, была такая история. Я много лет мечтал, ещё до СВО, что надо на велосипеде прокатиться по России. Смотрел некоторые каналы, где парни ехали. Даже сколько надо качать колёса. Ехать осторожнее, что бы от камушков не полопались. Я это помню. Как-то посмотрел фильм «Поехавшая», основанный на реальной истории. Как она собралась и поехала из Москвы во Владивосток. Знаете, загорелся. Почему ехать на машине? Это замкнутое пространство. Ты едешь и ничего не видишь. Это не интересно. А здесь ещё после… То есть как потерял ногу, появилась такая возможность. То есть или судьба меня поставит в неудобно положение или я её. Выбрал, что я её. То есть будет так, как я сказал. Если сказал, сяду на велосипед и доеду. Велосипед будет не электрический. Такой, какой хочу. Будет, как хочу: жить в палатке, туда-сюда. Да, было сложно, не спорю. Первый раз всем сложно.
— Ваш командир прав — характерный.
— Я добрался. Были натёртости. Поверьте, я хотел и оставить, и отправить и сжечь эту… У меня было столько мыслей… Потом просто садился, сжимал зубы, успокаивался и ехал. Всегда понимал, что даже если 10 км проеду, то продвинусь вперёд. Надо хоть пешком, но идти только вперёд. Ну, так у меня и получилось. И очень интересно, скажу. Интересно, потому что видишь природу, животных. По мне сорока в лесу топталась. Это тоже интересно. В спальном мешке спишь и понимаешь — по тебе сорока ходит, мышки бегают, птички чирикают. Это очень интересно, это надо попробовать. Каждому своё, понимаете.
— У вас есть гражданская специальность?
— У меня образование техникум, я — сварщик, дальнобойщик, подводник. Водил рыболовецкие суда. За всю жизнь, наверное, только в садике не работал. А так многое постиг, у меня много профессий. Я далеко не глупый в этом варианте. Работал мастером на ТЭЦ, на ГЭС прорабом. У меня много таких занятий.
— Какие планы на жизнь?
— Знаете, у меня есть такая особенность, может быть, она кому-то помешает. Люди могут десятилетиями работать на одной работе. Меня, если становится неинтересно, деньги не остановят. Всё, деньги неинтересны. Мне 43 года и всю жизнь у меня была работа, деньги, работал на многих работах. Мог сегодня работать мастером, завтра арматурщиком. И везде всё было нормально. Как видите, жив-здоров. Я был подводником, был морпехом, сходил на СВО. У меня обширная жизнь и не жалею.
— Александр, вас я особенно хочу попросить, что бы вы сказали тем ребятам, кто сегодня собирается в зону СВО?
— Смотрю некоторые интернеты. Скажу просто: ребята, не смотрите чепуху — что там говорят «война не нужна». Это не война! Кто понимает, что такое НАТО, продвижение, ракеты близко под нашими порогами, почему мы сдерживаем Донецк, Луганск, почему мы их не подпускаем?! Надо! Никто не может, кроме нас сдержать их. Никто! Потому что будут они нас кусать. Если мы не будем их держать подальше, они встанут около нас. Ребята, всё, что можно делать — надо их двигать, что бы они были подальше от нас. Больше некому. Если человек сядет и подумает — для чего на самом деле эта специальная военная операция. Почему её не называют войной? Потому что действия, которые мы сделали, это не война, это чтобы не подпустить их к своей земле. Вот и всё.
— Второй раз за эту короткую программу хочу сказать, что вы удивительный человек. Спасибо вам, Александр, за эту беседу.
Беседовала Елена Пензина, программа «Всё для победы!», ТК «Енисей».
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