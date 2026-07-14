Тайфун «Бави» ослаб, но принесёт интенсивные дожди в Хабаровский край

В Хабаровский край сегодня ночью придёт тайфун «Бави», который уже потерял прежнюю силу и превращается в циклон умеренных широт. Но, несмотря на ослабление, его траектория останется неблагоприятной для региона — она принесёт интенсивные дожди, а местами на побережье усилится ветер. Об этом рассказал главный синоптик Хабаровского гидрометцентра Никита Перерва.
Историю «Бави» можно проследить через несколько климатических зон. Тропический циклон сформировался в начале июля далеко в Тихом океане, прошёл район Марианских островов, затем сместился в Филиппинское море и достиг Восточного Китая. Сейчас система находится в районе Жёлтого моря и постепенно выходит в область умеренных широт.
Название у тайфуна тоже имеет свою историю. «Бави» — не слово, связанное с разрушением или силой стихии. Имя ему присвоили в рамках международной системы названий тропических циклонов Комитета по тайфунам ESCAP/WMO. Оно было предложено Вьетнамом и связано с горным массивом Ба Ви на севере страны, который считается местом древних легенд, связанных со стихиями природы.
По словам Никиты Перервы, в ближайшие сутки бывший тайфун окончательно трансформируется в циклон умеренных широт. Именно в таком виде он окажет влияние на погоду Хабаровского края, Приморья и Сахалина.
Первые изменения жители края почувствуют уже ночью 15 июля. Основная непогода сначала затронет южные и юго-восточные районы региона. Сильные и очень сильные дожди возможны в Бикинском, Вяземском, имени Лазо районах, а также в Советско-Гаванском и Ванинском районах.
16 июля зона дождей сместится на север края. Под ударом окажутся, в том числе, Тугуро-Чумиканский, Николаевский и Аяно-Майский районы. На Охотском побережье ожидается усиление ветра с порывами до 18−23 метров в секунду.
В Хабаровске влияние «Бави» будет заметно слабее. Сильного ветра синоптики не ожидают, однако дождь возможен. Днём 15 июля температура опустится до 24−26 градусов.
При этом серьёзного похолодания региону ждать не стоит. Вместе с циклоном сохраняется поступление тёплого воздуха: температура по краю останется летней — ночью около 15−22 градусов, днём 23−28 градусов.
По прогнозам гидрометцентра, после прохождения основной волны дождей устойчивая сухая погода пока не установится. До начала третьей декады июля в регионе сохранятся кратковременные дожди и грозы.