Тайфун «Бави» ослаб, но принесёт интенсивные дожди в Хабаровский край

Название у тайфуна тоже имеет свою историю. «Бави» — не слово, связанное с разрушением или силой стихии. Имя ему присвоили в рамках международной системы названий тропических циклонов Комитета по тайфунам ESCAP/WMO. Оно было предложено Вьетнамом и связано с горным массивом Ба Ви на севере страны, который считается местом древних легенд, связанных со стихиями природы.