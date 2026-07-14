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Тройное ДТП с опрокидыванием произошло под Ростовом

Два человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями на трассе «Новороссия» в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Утром 13 июля на 40-м километре автомобильной дороги «Новороссия» в Неклиновском районе Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Камри» при перестроении из правой полосы в левую не уступила дорогу двигавшемуся сзади автомобилю «Киа Каренс». В результате столкновения «Киа» совершила неконтролируемый занос влево и наехала на стоящий на островке безопасности автомобиль «Лада Гранта», который опрокинулся в левый кювет.

В результате ДТП пострадали двое пассажиров «Лады Гранта» 23 и 49 лет.

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