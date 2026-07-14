Тройное ДТП с опрокидыванием произошло под Ростовом

По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Камри» при перестроении из правой полосы в левую не уступила дорогу двигавшемуся сзади автомобилю «Киа Каренс». В результате столкновения «Киа» совершила неконтролируемый занос влево и наехала на стоящий на островке безопасности автомобиль «Лада Гранта», который опрокинулся в левый кювет.