Фишечка — кленовый лист. Мастерица создаёт вещи из джинсов и пакетов

Когда я туда приехала в этом платье, все были в восторге и пытались заказать у меня пошив такого же наряда. А я думала: «Мы на практику приехали. Надо же успеть посмотреть достопримечательности! Буду я ещё шить кому-то». В моей квартире кладовка и большая часть шкафов заняты текстильными «раритетами», клубками нитей из полиэтиленовых пакетов. Но это не значит, что дом превратился в свалку. Всё лежит по полочкам. А есть люди, которые не терпят этого и любят минимализм. Для них старые вещи — это мусор, тут уже ничего не поделаешь. Я предпочитаю называть их оригинальным сырьём для творчества.