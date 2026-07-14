Фишечка — кленовый лист. Мастерица создаёт вещи из джинсов и пакетов

Старая одежда, упаковка, бумага — всё это большинство пермяков отправляет в ведро в избытке каждый день. Мусорные полигоны растут, природа страдает. Но есть в числе горожан и исключения: мастерица Ирина Порошина даёт вещам второй шанс. В её руках они превращаются в произведения искусства, домашнюю утварь, модные наряды и даже стройматериалы для дачи. Экономия — колоссальная, говорит пермячка.
Руки тянулись.
Ирина Вервильская, «АиФ-Прикамье»: Давать вещам вторую жизнь — это для вас работа, увлечение, способ сэкономить или возможность проявить творческий потенциал?
Ирина Порошина: Всё вместе, но в первую очередь — хобби, которым я смогла заняться только после выхода на пенсию. Мне всегда хотелось что-то создавать. Наверное, поэтому я окончила архитектурное отделение в колледже. К сожалению, так вышло, что по специальности я не проработала ни одного дня, хоть и была трудоустроена в строительной компании. Уже после выхода на заслуженный отдых я буквально ворвалась в мир творчества. Наконец-то я могла с утра и до ночи заниматься тем, чем хочу!
— Из чего вы мастерите чаще всего?
— Моё основное сырьё — старые джинсы и текстиль. Убираешь всё, что пообтрепалось, и делаешь новую вещь — пусть поносить её удастся всего пару лет. Вот вчера я возвращалась с дачи и поняла, что еду в том, что сшила сама. Я обожаю то, что делаю, и чувствую себя в этой одежде королевой! К примеру, на своё шестидесятилетие я сшила джинсовое пальто, которое мне очень нравится. На спине — аппликация в виде кленового листа. Внутри него изображены переходящие дорогу участники Битлз. Кленовый лист присутствует в большинстве моих работ.
— Это ваша фишечка?
— Можно сказать и так. Я очень люблю кленовые листья, поскольку они похожи на раскрытую ладонь. Аппликации такой формы я делаю со школьных времён. Уже во взрослом возрасте я увлеклась астрологией и неожиданно узнала, что клён — это моё дерево по знаку зодиака.
— Для кого-то старые вещи — это мусор, для кого-то — материал для творчества. По-вашему, как корректно называть такие вещи?
— Всё зависит от конкретного человека, атмосферы, в которой он вырос. К примеру, моё детство пришлось на время всеобщего дефицита. Помню, у нас была оставшаяся от бабушки подольская швейная машинка а-ля «Зингер», выпущенная примерно в 1930-х годах. Но даже при наличии умелых ручек создавать что-то новое удавалось нечасто, поскольку не продавали ни подходящих тканей, ни нужных ниток. Где-то в 1970-х годах я сшила из мамулиного плаща-пыльника платье в стиле милитари — цвета хаки с погонами. Тогда я уже училась на архитектора. Практику мы проходили в Санкт-Петербурге.
Когда я туда приехала в этом платье, все были в восторге и пытались заказать у меня пошив такого же наряда. А я думала: «Мы на практику приехали. Надо же успеть посмотреть достопримечательности! Буду я ещё шить кому-то». В моей квартире кладовка и большая часть шкафов заняты текстильными «раритетами», клубками нитей из полиэтиленовых пакетов. Но это не значит, что дом превратился в свалку. Всё лежит по полочкам. А есть люди, которые не терпят этого и любят минимализм. Для них старые вещи — это мусор, тут уже ничего не поделаешь. Я предпочитаю называть их оригинальным сырьём для творчества.
— Как удаётся найти необходимое количество?
— Сырья действительно нужно много, особенно на корзинки и коврики. Спасибо моим коллегам, родным и друзьям, которые всегда снабжали меня материалами для изделий. Они до сих пор подкидывают мне джинсы, пакеты…
Не только хобби.
— Что вы предпочитаете мастерить?
— Короба из хлебных пакетов, корзинки и коврики из молочных кулёчков (из них ещё можно сплести сетку для ограждения), картины (включая портреты), сумки, тапочки и одежду из джинсовой ткани.
— Сколько времени уходит на поделки в среднем?
— Допустим, я делаю что-то из джинсов. Их нужно сначала распороть, постирать, погладить. Затем уже раскладываешь, компонуешь кусочки нужно цвета. Обычно на картину из джинсов уходит две-три недели. Но многое зависит от того, насколько сильно меня захватывает процесс, потому что иногда я могу просидеть за рукоделием и до трёх ночи. На корзинку из пакетов нужно около недели.
— Реально сэкономить с помощью хендмейда?
— Конечно, ведь можно не покупать определённую домашнюю утварь, одежду. Помню, однажды, когда получала копейки, я случайно увидела в магазине для творчества кусочки кожи, купила их и сшила себе куртку. На спине, естественно, был кленовый лист. Затем по этой технологии шила себе зимнее пальто. Как-то ехала в нём на такси. Водитель предположил, что я невероятно богатая, раз хожу в таком пальто.
— А можно заработать на таких изделиях?
— Одно время я принимала заказы. Но такие изделия требуют много трудозатрат, при этом за оригинальные вещи не хотят давать достойную плату. Поэтому заказы я брала нечасто. Если энергичнее раскручивать свои изделия, то вполне можно подзаработать.
— Что вам нравится делать больше всего сейчас?
— Всё зависит от настроения. Вот иногда сидишь и думаешь: «Руки соскучились по вязанию корзинок». Или вдруг захочется сшить сумку какую-нибудь. Часто делаю что-то в подарок близким или для своей дачи.
— Руки не страдают от рукоделия?
— Разве что красятся от молочных пакетов. Иногда пальцы могут чуть-чуть поболеть от монотонной работы. Но это некритично.
Важен вклад каждого.
— Вы сами учились шить, вязать и плести?
— В основном сама. Азы освоила в школе — на уроках труда. Позже в помощь появился журнал о моде и шитье Burdа Moden с его прекрасными выкройками. Помню, он был в дефиците. Мы выписывали его на работе. А когда наш строительный трест распался, мы с коллегами разделили журналы между собой.
— Какой была первая вещь, мастеря которую, вы получили удовольствие?
— В школе на уроках труда мы шили юбки в стиле годе. Я для этого использовала голубое мамино платье. Это была моя первая переделка. Я сделала на ней аппликацию в виде красного кленового листа. В той юбке я ходила до тех пор, пока не выросла из неё, да и ткань к тому времени стала ветшать.
— Для вас рукоделие из оригинального сырья — это и помощь природе.
— Безусловно! Важно продлевать жизнь вещей, чтобы они как можно дольше не превращались в мусор, которого и без того в избытке. Одно из самых ярких моих воспоминаний связано с нашим дачным посёлком в Оверятах. Рядом с ним ещё два СНТ. До того, как в Пермском крае провели так называемую мусорную реформу, там не стояло ни одного контейнера для отходов.
За забором кооператива образовалась большая свалка. Однажды мусор вспыхнул, огонь стал охватывать всё большую территорию. Мы с дочерью пытались затушить его, но не смогли. Вызывали пожарных. В отличие от некоторых недобросовестных садоводов мы всегда забирали с дачи мусор с собой, старались использовать вещи по второму кругу. К примеру, из пластиковых бутылок я сделала покрытие для крыши дровяника.
— Каким ещё вещам помимо упомянутых можно дать вторую жизнь?
— Стеклянные бутылки можно оформлять в стиле стимпанк — украшать пуговицами, шестерёнками, тканями и т. д. — и использовать в интерьере. Получается очень симпатично. Из журналов с картинками я делала панно на стену высотой полтора метра и шириной два. Когда не стало моей мамы, я залезла в её гардероб, нашла огромное количество комбинаций и поняла, что ни в жизнь их не выкину. Нарезала на ленты и оплела ими картонные коробки. Получились вполне симпатичные кузовочки.
— Какие у вас творческие планы?
— Я планирую вернуться к джинсовым картинам. Хочу сделать пейзаж с перспективой.
— Какой совет можно дать тем, кто хотел бы по вашему примеру заняться творчеством, но не решается?
— Нужно верить в свои силы. Чтобы получить начальные знания и умения, достаточно посмотреть пару мастер-классов в Сети. Хотя лучше, конечно, общаться с живыми людьми, чтобы перенять их энергию. Для вдохновения можно сходить в нашу новую художественную галерею. Мы с подругами недавно были там и остались в восторге!