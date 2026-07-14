Капремонт школы № 5 в Кстове подешевел после торгов почти на 14 млн рублей

Начальная цена контракта составляла 128,2 млн рублей, однако в ходе конкурсных процедур стоимость удалось существенно сократить: победителем тендера стало ООО «ВК‑Индустрия» (Башкортостан), предложившее выполнить работы за 114,7 млн рублей. Всего на конкурс подали три заявки — все соответствовали установленным требованиям. Заказчиком выступало МБУ «ГлавУКС».