Капремонт школы № 5 в Кстове подешевел после торгов почти на 14 млн рублей

Стоимость капремонта школы № 5 в Кстове снизилась почти на 14 миллионов рублей по итогам торгов. Данные опубликованы на портале госзакупок.
Начальная цена контракта составляла 128,2 млн рублей, однако в ходе конкурсных процедур стоимость удалось существенно сократить: победителем тендера стало ООО «ВК‑Индустрия» (Башкортостан), предложившее выполнить работы за 114,7 млн рублей. Всего на конкурс подали три заявки — все соответствовали установленным требованиям. Заказчиком выступало МБУ «ГлавУКС».
Трёхэтажное здание школы, введённое в строй в 1961 году, ждёт масштабное обновление. В рамках проекта отремонтируют фасад и кровлю, проведут отделочные работы, модернизируют инженерные коммуникации — системы электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации.
Кроме того, в здании установят пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией, видеонаблюдение и сети связи. Отдельное внимание уделят созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Завершить все мероприятия подрядчик обязан до 1 августа 2027 года.
Ранее сообщалось, что 55 млн рублей планируется потратить на капремонт бассейна «Дельфин».