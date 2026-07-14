Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капремонт школы № 5 в Кстове подешевел после торгов почти на 14 млн рублей

В рамках проекта отремонтируют фасад и кровлю, проведут отделочные работы, модернизируют инженерные коммуникации — системы электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации.

Стоимость капремонта школы № 5 в Кстове снизилась почти на 14 миллионов рублей по итогам торгов. Данные опубликованы на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 128,2 млн рублей, однако в ходе конкурсных процедур стоимость удалось существенно сократить: победителем тендера стало ООО «ВК‑Индустрия» (Башкортостан), предложившее выполнить работы за 114,7 млн рублей. Всего на конкурс подали три заявки — все соответствовали установленным требованиям. Заказчиком выступало МБУ «ГлавУКС».

Трёхэтажное здание школы, введённое в строй в 1961 году, ждёт масштабное обновление. В рамках проекта отремонтируют фасад и кровлю, проведут отделочные работы, модернизируют инженерные коммуникации — системы электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации.

Кроме того, в здании установят пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией, видеонаблюдение и сети связи. Отдельное внимание уделят созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Завершить все мероприятия подрядчик обязан до 1 августа 2027 года.

Ранее сообщалось, что 55 млн рублей планируется потратить на капремонт бассейна «Дельфин».