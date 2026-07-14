По легенде, здесь окаменела невеста: видеограф показал одно из самых загадочных мест Казахстана

«У богатого бая была избалованная дочь. Отправляясь к жениху с караваном золотого приданого, капризная невеста обнаружила, что одна из подставок в ее вещах сделана из простого дерева, а не из золота. Разозлившись, она наступила на священные хлебные лепешки, чтобы не запачкать ноги землей. Небо разгневалось на такое кощунство: в тот же миг невеста, ее свита и весь караван окаменели, превратившись в острые скалы, очертаниями напоминающие людей и верблюдов».