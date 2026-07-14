Омича заставили заплатить рублем за «беспокойство» спецслужб по его звонку

Позиция самого гражданина, сделавшего звонок, в том числе причина такого поступка, не разъясняется. Указано лишь, что он впоследствии совершил явку с повинной, что учитывалось как смягчающее обстоятельство наряду с его статусом многодетного отца. В вышестоящей инстанции поддержали «первичный» приговор: 3 года лишения свободы условно со взысканием материального ущерба в пользу пострадавших структур.