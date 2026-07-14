Омича заставили заплатить рублем за «беспокойство» спецслужб по его звонку

Во вторник, 14 июля 2026 года, объединенная пресс-служба судебной системы Омской области обнародовала итоги разбирательства по обвинению омича в «Заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры». Озвучено, что в данном случае речь идет об Омском аэропорте.
«Судом установлено, что в декабре 2025 года позвонил по номеру экстренной службы “112” и сообщил о минировании здания аэропорта. Информация оказалась ложной», — поясняется в публикации.
Уточняется, что защита подала апелляцию, настаивая на прекращении уголовного преследования омича «в связи с малозначительностью». Обозначено, что коллегия апелляционной инстанции отклонила этот довод, обратив внимание на такие факторы, как нагрузка на сотрудников специальных служб — Росгвардии, правоохранительных органов, медиков, а также нарушение работы аэропорта.
Позиция самого гражданина, сделавшего звонок, в том числе причина такого поступка, не разъясняется. Указано лишь, что он впоследствии совершил явку с повинной, что учитывалось как смягчающее обстоятельство наряду с его статусом многодетного отца. В вышестоящей инстанции поддержали «первичный» приговор: 3 года лишения свободы условно со взысканием материального ущерба в пользу пострадавших структур.