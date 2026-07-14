Хабаровская спортсменка завоевала два золота на чемпионате России по пулевой стрельбе

Спортсмены Хабаровского края блестяще выступили на чемпионате России по пулевой стрельбе в Московской области. Престижный турнир собрал более 360 участников из 37 регионов страны. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, в рамках турнира разыгрывались 64 комплекта наград. Полина Мисютина завоевала две золотые медали, став сильнейшей в двух дисциплинах — МВ/ДМ-60 и МВ/ДМ-40 (микс). Кристина Жолудева добавила в копилку региона серебряную награду. Развитие и поддержка спортсменов — ключевая цель президентской государственной программы «Спорт России».
— Самое успешное выступление за всю мою карьеру. Никогда я ещё не занимала золото на летнем чемпионате по малокалиберной стрельбе, так ещё и два золота подряд, так ещё и с выполнением норматива мастера спорта международного класса, — рассказала Полина Мисютина.
Кроме того, на прошедшем этапе Кубка России спортсменка сумела завоевать серебро. Следующий крупный старт для неё — финал Кубка России, который планируется в конце года в Архангельске. Хабаровские стрелки в очередной раз подтвердили высокий уровень подготовки и достойно представили регион на всероссийской арене.
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