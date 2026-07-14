Хабаровская спортсменка завоевала два золота на чемпионате России по пулевой стрельбе

— Самое успешное выступление за всю мою карьеру. Никогда я ещё не занимала золото на летнем чемпионате по малокалиберной стрельбе, так ещё и два золота подряд, так ещё и с выполнением норматива мастера спорта международного класса, — рассказала Полина Мисютина.