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Новогоднее застолье закончилось судом: женщина избила знакомую и порвала ее паспорт в Комсомольске

39-летняя комсомольчанка совершила преступление в новогоднюю ночь — во время застолья она набросилась на знакомую, избила ее, вырвала из рук паспорт, разорвала документ и похитила 7 тысяч рублей. Деньги, как выяснилось, потратила на алкоголь. Женщина ранее уже имела судимость. За грабеж, а также хищение и уничтожение официальных документов суд назначил ей 1 год лишения свободы.

39-летняя комсомольчанка совершила преступление в новогоднюю ночь — во время застолья она набросилась на знакомую, избила ее, вырвала из рук паспорт, разорвала документ и похитила 7 тысяч рублей. Деньги, как выяснилось, потратила на алкоголь. Женщина ранее уже имела судимость. За грабеж, а также хищение и уничтожение официальных документов суд назначил ей 1 год лишения свободы в колонии общего режима и штраф 30 тысяч рублей.