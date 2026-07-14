Новогоднее застолье закончилось судом: женщина избила знакомую и порвала ее паспорт в Комсомольске

39-летняя комсомольчанка совершила преступление в новогоднюю ночь — во время застолья она набросилась на знакомую, избила ее, вырвала из рук паспорт, разорвала документ и похитила 7 тысяч рублей. Деньги, как выяснилось, потратила на алкоголь. Женщина ранее уже имела судимость. За грабеж, а также хищение и уничтожение официальных документов суд назначил ей 1 год лишения свободы в колонии общего режима и штраф 30 тысяч рублей.