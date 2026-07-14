Фильм хабаровчан «Карма Нимакана» покажут на фестивале в Анадыре

Фильмы о Дальнем Востоке покажут в рамках V фестиваля «Берингов пролив», который состоится 18 и 19 июля в Анадыре. В число кинокартин для трансляции на большом экране попала и «Карма Нимакана». Работу создали Надежда и Павел Кузнецовы из Хабаровска, ставшие победителями третьего сезона конкурса «Дальний Восток — Земля приключений», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
«Карма Нимакана» повествует о путешествии четырех любителей приключений, в числе которых брат и сестра Кузнецовы, по Верхнебуреинскому району. За четыре дня команда преодолела 187 км и совершила сплав по бурной горной реке Нимакан.
Картина получила признание на конкурсе «Дальний Восток — Земля приключений» и заняла первое место в номинации «Лучшее детское путешествие».
Напомним, что стартовал прием заявок на четвертый по счету конкурс фильмов о самобытной природе ДФО. «Дальний Восток — Земля приключений» проводится по инициативе полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Проект поддерживают Минвостокразвития России, КРДВ и НКО «Фонд развития социальных инициатив». Направить свою работу может каждый желающий до 15 января 2027 года. Победитель получит гран-при в размере 3 млн рублей.
Подробнее о конкурсе «Дальний Восток — Земля приключений» — на сайте путешественникдв.рф.