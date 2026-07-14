Фильм хабаровчан «Карма Нимакана» покажут на фестивале в Анадыре

Напомним, что стартовал прием заявок на четвертый по счету конкурс фильмов о самобытной природе ДФО. «Дальний Восток — Земля приключений» проводится по инициативе полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Проект поддерживают Минвостокразвития России, КРДВ и НКО «Фонд развития социальных инициатив». Направить свою работу может каждый желающий до 15 января 2027 года. Победитель получит гран-при в размере 3 млн рублей.