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В Минпросвещения объяснили, в каких случаях могут не принять в 10-й класс

Минпросвещения России разъяснило порядок приема школьников в 10-й класс. В ведомстве сообщили «РИА Новости», что школа может отказать в зачислении при отсутствии свободных мест или если ученик не прошел индивидуальный отбор в профильный класс.

Источник: ИА Татар-информ

«Причиной отказа в приеме может стать отсутствие в конкретной школе свободных мест», — говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что в такой ситуации родителям следует обращаться в орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления, отвечающий за управление в сфере образования.

Также в Минпросвещения напомнили, что образовательные организации вправе проводить индивидуальный отбор при приеме в классы с углубленным изучением отдельных предметов или профильным обучением.

«Если выпускник 9-го класса не прошел успешно индивидуальный отбор, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, обязаны предоставить ему место в данной образовательной организации в классе универсального профиля либо в другой территориально доступной школе», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве добавили, что соблюдение права несовершеннолетних на получение среднего общего образования находится на особом контроле Минпросвещения России, Генеральной прокуратуры РФ и Государственной думы.

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