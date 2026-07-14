В Минпросвещения объяснили, в каких случаях могут не принять в 10-й класс

«Причиной отказа в приеме может стать отсутствие в конкретной школе свободных мест», — говорится в сообщении.
В министерстве пояснили, что в такой ситуации родителям следует обращаться в орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления, отвечающий за управление в сфере образования.
Также в Минпросвещения напомнили, что образовательные организации вправе проводить индивидуальный отбор при приеме в классы с углубленным изучением отдельных предметов или профильным обучением.
«Если выпускник 9-го класса не прошел успешно индивидуальный отбор, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, обязаны предоставить ему место в данной образовательной организации в классе универсального профиля либо в другой территориально доступной школе», — подчеркнули в министерстве.
В ведомстве добавили, что соблюдение права несовершеннолетних на получение среднего общего образования находится на особом контроле Минпросвещения России, Генеральной прокуратуры РФ и Государственной думы.