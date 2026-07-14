Под Дивногорском в Красноярском крае появится новый заповедник

Особо охраняемая природная территория расположится в городском округе Дивногорск и Емельяновском муниципальном округе, включая часть заказника краевого значения «Красноярский». Территория находится в зоне перехода от Алтае-Саянской горной тайги к лесостепи Чулымо-Енисейской котловины. Общая площадь заповедника составит 31,7 тыс. гектара, рельеф — низкогорный с высотами от 140 до 880 метров.