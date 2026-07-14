Под Дивногорском в Красноярском крае появится новый заповедник

Минприроды России предлагает создать в Красноярском крае государственный природный заповедник «Дивногорский». Проект постановления опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
Особо охраняемая природная территория расположится в городском округе Дивногорск и Емельяновском муниципальном округе, включая часть заказника краевого значения «Красноярский». Территория находится в зоне перехода от Алтае-Саянской горной тайги к лесостепи Чулымо-Енисейской котловины. Общая площадь заповедника составит 31,7 тыс. гектара, рельеф — низкогорный с высотами от 140 до 880 метров.
Здесь зарегистрировано 805 видов сосудистых растений, лишайников, мхов и грибов, 40 из них — редкие и исчезающие, 8 видов внесены в Красную книгу РФ: венерин башмачок, калипсо луковичная, понерорхис клобучковый, лептогиум Бернет, лобария легочная и трутовик лакированный.
Фауна насчитывает 202 вида наземных позвоночных, в том числе 154 вида птиц. В водоемах обитает 28 видов рыб, включая хозяйственно ценные и охраняемые. В границы заповедника входит фрагмент Бирюсинского карстово-спелеологического участка с более чем 50 пещерами.
На территории заповедника нет населенных пунктов, земельных участков сторонних правообладателей и линейных объектов инфраструктуры. Создание ООПТ позволит сохранить биологическое разнообразие, организовать научный мониторинг и развивать экологическое просвещение.
В Минприроды отметили, что заповедник также будет способствовать развитию туризма и созданию новых рабочих мест.
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