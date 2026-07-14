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Главные новости к утру 14 июля 2026 года

Последние новости за сегодня — 14 июля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 14 июля 2026.

США бомбили Иран пять часов подряд

Источник: U.S. Navy

Центральное командование ВС США сообщило о завершении новой волны ударов по Ирану, которая продолжалась пять часов. За это время американские военнослужащие поразили объекты на территории городов Бушер, Чахбехар, Джаск, Конарак, Абу-Мусу и Бендер-Аббас. Удары были нанесены для «снижения возможностей Ирана атаковать коммерческие суда».

ВС России нанесли групповые удары по Украине

Минобороны России сообщило о нанесении минувшей ночью групповых ударов по объектам на территории Украины. В Киеве были поражены предприятия военной промышленности, в порту Южный Одесской области — объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ.

Часть Севастополя осталась без света из-за атаки на инфраструктуру

В Севастополе введен особый режим на объектах энергетической инфраструктуры после атаки, в результате которой часть города осталась без электроснабжения. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей экономить заряд телефонов, использовать гаджеты только для экстренной связи, не перегружать сеть и сохранять спокойствие.

CNN сообщил, что Трамп поддержит законопроект о новых санкциях против России

Президент США Дональд Трамп намерен поддержать принятие Конгрессом законопроекта, предусматривающего ужесточение санкций в отношении России. Об этом пишет CNN. В случае одобрения Конгрессом документ позволит администрации Трампа вводить пошлины в отношении государств, приобретающих российскую нефть.

Макрон анонсировал учения миротворцев для размещения на Украине

Миротворцы, которых западные страны планируют разместить на Украине в случае заключения мирного соглашения, в ближайшие месяцы начнут учения в соседних с ней странах, заявил по итогам саммита «коалиции желающих» в Париже президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме того, согласована закупка Киевом 16 французских истребителей Rafale с вооружением.

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«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
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