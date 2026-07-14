Главные новости к утру 14 июля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 14 июля 2026.
США бомбили Иран пять часов подряд
Центральное командование ВС США сообщило о завершении новой волны ударов по Ирану, которая продолжалась пять часов. За это время американские военнослужащие поразили объекты на территории городов Бушер, Чахбехар, Джаск, Конарак, Абу-Мусу и Бендер-Аббас. Удары были нанесены для «снижения возможностей Ирана атаковать коммерческие суда».
ВС России нанесли групповые удары по Украине
Минобороны России сообщило о нанесении минувшей ночью групповых ударов по объектам на территории Украины. В Киеве были поражены предприятия военной промышленности, в порту Южный Одесской области — объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ.
Часть Севастополя осталась без света из-за атаки на инфраструктуру
В Севастополе введен особый режим на объектах энергетической инфраструктуры после атаки, в результате которой часть города осталась без электроснабжения. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей экономить заряд телефонов, использовать гаджеты только для экстренной связи, не перегружать сеть и сохранять спокойствие.
CNN сообщил, что Трамп поддержит законопроект о новых санкциях против России
Президент США Дональд Трамп намерен поддержать принятие Конгрессом законопроекта, предусматривающего ужесточение санкций в отношении России. Об этом пишет CNN. В случае одобрения Конгрессом документ позволит администрации Трампа вводить пошлины в отношении государств, приобретающих российскую нефть.
Макрон анонсировал учения миротворцев для размещения на Украине
Миротворцы, которых западные страны планируют разместить на Украине в случае заключения мирного соглашения, в ближайшие месяцы начнут учения в соседних с ней странах, заявил по итогам саммита «коалиции желающих» в Париже президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме того, согласована закупка Киевом 16 французских истребителей Rafale с вооружением.