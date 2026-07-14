Волгоградские новости 14 июля: БПЛА, что с бензином и детьми, кабан на воле

Беспилотную опасность пережила Волгоградская область в ночь с 13 на 14 июля. Урона региону она не нанесла. Тем временем облздрав сообщил о состоянии двух волгоградцев, получивших тяжёлые ранения при ракетной атаке 27 июля. Облпромторг порадовал тем, что в одни руки теперь можно приобрести 30 литров бензина против прежних 20-ти, о ситуации с бензином рассказывают местные жители в соцсетях и мессенджерах. Также стало известно и о судьбе гуляющего по Волгограду дикого кабана, за которого переживали добросердечные горожане. О погоде, отключениях воды и света и других новостях в материале vlg.aif.ru.
Беспилотная опасность: девять часов тревоги.
О беспилотной атаке на регион стало известно в 22:48 13 июля. Мобильные операторы традиционно доставили сообщения на пару часов позже — волгоградцев такая ситуация уже начинает раздражать. Люди возмущаются: наверняка операторам перечисляют деньги из бюджета, который они пополняют своими налогами.
Состояние пострадавших при ракетной атаке: перевели из реанимации.
Минувшим вечером в облздраве рассказали о состоянии двух волгоградцев, серьёзно пострадавших при ракетной атаке 27 июля. Одного из них врачи сочли возможным отпустить домой — состояние пациента позволило перевести его на амбулаторное лечение.
Второй остаётся в больнице, но ему значительно легче — из реанимации мужчину перевели в профильное отделение стационара. Жизни пациента больше ничто не угрожает, медики продолжают оказывать ему необходимую помощь.
К сожалению, два человека в ту ночь погибли: 53-летнюю Татьяну Моторыгину и 61-летнего Олега Варламова похоронили в один день — 3 июля.
Бензин: очередей нет.
Судя по сообщениям жителей региона в чатах, ситуация с автомобильным топливом нормализуется. На отсутствие бензина массовых жалоб минувшим вечером и ранним утром 14 июля нет, на растянувшиеся километровые очереди — тоже, однако на ряде заправок торгую только по топливным картам, их оформляют организации.
По данным автомобилистов, цена на АИ-92 в районе 90 рублей за литр. Волоградстат о росте цен из скромности умалчивает. Региональные власти накануне сообщили, что уделяют «особое внимание обеспечению сельхозтоваропроизводителей региона горюче-смазочными материалами». А в облпромторге утром подтвердили, что лимит отпуска увеличен до 30 литров за одну транзакцию против прежних 20-ти.
Родились благодаря ЭКО: 117 малышей увидели свет.
С начала года родились 117 малышей, зачатых с помощью бесплатного ЭКО. Чаще всего мальчиков, появившихся на свет в первом полугодии 2026 года, называли Михаилами, а девочек — Софиями, 177 и 151 раз соответственно. Самые редкие имена — Мери и Курбан.
Судьба бродячего кабана: скрылся в пойме Царицы.
Накануне вечером стало известно, как сложилась судьба дикого кабана, за приключениями которого многие жители Волгограда и области наблюдали в течение нескольких дней.
Сначала его заметили на проезжей части улицы 7-й Гвардейской Дивизии, а затем он проинспектировал ход работ на площади Павших Борцов и скрылся в Комсомольском саду.
Добросердечные волгоградцы переживали: не пострадает ли животное в городе и как кабан перенесет стресс. По данным пресс-службы обладминистрации, он покинул пределы мегаполиса и вернулся в естественную среду обитания — в пойму реки Царицы за чертой города.
Кто украсит День города в Волжском: ждут уличных артистов.
Администрация Волжского рассказала, кто приглашён на День города: волжане станут участниками спектакля уличных артистов севастопольского театра. Такого ещё не было — актёры смешаются с гуляющими в парке «Гидростроитель» и удивят горожан пантомимой, клоунадой и эксцентрикой. Праздновать будут 25 и 26 июля.
Подземный переход у Мамаева кургана: ради музея СВО.
В Волгограде запланировали строительство подземного перехода к строящемуся музею СВО у Мамаева кургана. По данным v1.ru, запустить его планируют в течение трёх лет от станции скоростного трамвая под проспектом Ленина. Пока объявлен аукцион на разработку проектной документации за 17 млн 181 тыс. 125 рублей. Сам музей собираются запустить 1 сентября 2026.
Погода: тишь и гладь.
Осадков ни в Волгограде, ни в районах области 14 июля не обещают.
В региональной столице западный ветер будет дуть днём с силой 8−13 м/с, температура поднимется до 29…31º, ночью опустится до 19…21º.
На территории области юго-западный и западный ветер также будет не сильнее до 8−13 м/с, температура днем в большей части районов не выше 24…29º, местами — до 33º, ночью — 16…21º, при прояснении до 11º.
Отключение воды: 10 дней без удобств.
Горячую воду с 14 июля отключат в Дзержинском районе Волгограда. На 10 дней, до 24 июля подачу ресурса приостановят в домах:
на улице Карла Либкнехта, 13, 21;
на проспекте Маршала Жукова, 85, 95, 105,115;
на улице Рионской, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24;
на улице Хорошева, 46, 48.
Отключение света: 5 районов без электричества.
Энергоснабжение будет приостановлено 14 июля в пяти районах областного центра.
Ворошиловский 9:00−17:00.
ул. Серпуховская д.4- д. 22,
ул. Царицынской Обороны д. 1 д. 2 д. 7 д. 10 д.10а д. 12 д. 9 д. 14 д. 16 д. 18 д. 20 д. 26 д. 28 д. 30 д. 32,
ул. Симбирская д. 17 д. 21,
пер. Симбирский д. 5 д.5а.
Дзержинский 10:00- 11:00.
б-р 30-летия Победы, д.19 В.
09:00−16:00.
ул. Колесникова д.64−76,
ул. Щаденко д.34б,
ул. Хорошева д.73−75 д.79−89,
ул. Батюка, 96,
ул. Батюка, 84,
09:00−17:00.
ул. 8-й Воздушной Армии д. 24 д. 20 д. 26 д. 30 д. 28 д.28а.
Краснооктябрьский 09:00−17:00.
ул. Еременко д. 72,
ул. Вершинина д. 34.
Советский 09:00−17:00.
ул. Мариупольская д. 14 д. 10 д. 12,
ул. Чебышева д. 31 д. 36,
ул. Запорожская д. 3.
Тракторозаводский 09:00−17:00.
ул. Ополченская д. 12 д. 14,
ул. Шурухина д.24а д. 26 д. 24 д. 20 д. 18 д. 22,
ул. Дзержинского д. 13 д. 11 д. 15.
Центральный 09:00−17:00.
ул. Советская д. 10 д. 8.
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Видео: max.ru, vk.ru.