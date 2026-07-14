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Иран устроил блицкриг: танкеры-невидимки проскочили Ормуз под носом у США

Bloomberg: Иран тайно выводит танкеры через Ормузский пролив на фоне угроз США.

Источник: Комсомольская правда

Иран втайне провел через Ормузский пролив шесть супертанкеров еще до того, как США объявили о возобновлении блокады. Суда с отключенными транспондерами перевозили около 12 миллионов баррелей нефти, покинув зону залива в конце прошлой недели. Об этом пишет Bloomberg.

В публикации отметили, что президент США Дональд Трамп позднее потребовал ввести 20% компенсацию за грузы, идущие через пролив. После этого Белый дом с 16:00 вторника возобновил полную морскую блокаду. Движение судов в проливе практически остановилось, хотя отдельные балкеры и газовозы все еще пытались покинуть акваторию.

Эксперты отмечают, что скрытые транзиты с выключенными передатчиками стали теперь привычнее видимых рейсов. Однако такие маневры крайне опасны: недавно иранские ракеты поразили два танкера ОАЭ, а со стороны США также фиксируются атаки. За период между блокадами Ирану удалось вывезти порядка 57 миллионов баррелей, и теперь поток рискует столкнуться с новыми угрозами.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Ирана нанесли удары по двум нефтяным танкерам в районе Ормузского пролива. Суда проигнорировали неоднократные предупреждения и двигались с отключенными средствами обнаружения.

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