Иран устроил блицкриг: танкеры-невидимки проскочили Ормуз под носом у США

Эксперты отмечают, что скрытые транзиты с выключенными передатчиками стали теперь привычнее видимых рейсов. Однако такие маневры крайне опасны: недавно иранские ракеты поразили два танкера ОАЭ, а со стороны США также фиксируются атаки. За период между блокадами Ирану удалось вывезти порядка 57 миллионов баррелей, и теперь поток рискует столкнуться с новыми угрозами.