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БПЛА, что с бензином и детьми, кабан на воле

Волгоградская область пережила беспилотную опасность в ночь на 14 июня и вернулась к обычной жизни. Ситуация с бензином, похоже, входит в норму, не считая рекордного роста цен, горожан ждут отключения воды и света.

Источник: АиФ Волгоград

Беспилотную опасность пережила Волгоградская область в ночь с 13 на 14 июля. Урона региону она не нанесла. Тем временем облздрав сообщил о состоянии двух волгоградцев, получивших тяжёлые ранения при ракетной атаке 27 июля. Облпромторг порадовал тем, что в одни руки теперь можно приобрести 30 литров бензина против прежних 20-ти, о ситуации с бензином рассказывают местные жители в соцсетях и мессенджерах. Также стало известно и о судьбе гуляющего по Волгограду дикого кабана, за которого переживали добросердечные горожане. О погоде, отключениях воды и света и других новостях в материале vlg.aif.ru.

Беспилотная опасность: девять часов тревоги.

О беспилотной атаке на регион стало известно в 22:48 13 июля. Мобильные операторы традиционно доставили сообщения на пару часов позже — волгоградцев такая ситуация уже начинает раздражать. Люди возмущаются: наверняка операторам перечисляют деньги из бюджета, который они пополняют своими налогами.

Судя по отсутствию комментариев губернатора в национальном мессенджере «Макс», урона региону БПЛА не нанесли. Об отбое беспилотной опасности в мобильном приложении МЧС сообщили в 06:38, сотовые операторы — около восьми утра.

Состояние пострадавших при ракетной атаке: перевели из реанимации.

Минувшим вечером в облздраве рассказали о состоянии двух волгоградцев, серьёзно пострадавших при ракетной атаке 27 июля. Одного из них врачи сочли возможным отпустить домой — состояние пациента позволило перевести его на амбулаторное лечение.

Второй остаётся в больнице, но ему значительно легче — из реанимации мужчину перевели в профильное отделение стационара. Жизни пациента больше ничто не угрожает, медики продолжают оказывать ему необходимую помощь.

К сожалению, два человека в ту ночь погибли: 53-летнюю Татьяну Моторыгину и 61-летнего Олега Варламова похоронили в один день — 3 июля.

Бензин: очередей нет.

Судя по сообщениям жителей региона в чатах, ситуация с автомобильным топливом нормализуется. На отсутствие бензина массовых жалоб минувшим вечером и ранним утром 14 июля нет, на растянувшиеся километровые очереди — тоже, однако на ряде заправок торгую только по топливным картам, их оформляют организации.

По данным автомобилистов, цена на АИ-92 в районе 90 рублей за литр. Волоградстат о росте цен из скромности умалчивает. Региональные власти накануне сообщили, что уделяют «особое внимание обеспечению сельхозтоваропроизводителей региона горюче-смазочными материалами». А в облпромторге утром подтвердили, что лимит отпуска увеличен до 30 литров за одну транзакцию против прежних 20-ти.

Родились благодаря ЭКО: 117 малышей увидели свет.

С начала года родились 117 малышей, зачатых с помощью бесплатного ЭКО. Чаще всего мальчиков, появившихся на свет в первом полугодии 2026 года, называли Михаилами, а девочек — Софиями, 177 и 151 раз соответственно. Самые редкие имена — Мери и Курбан.

Судьба бродячего кабана: скрылся в пойме Царицы.

Накануне вечером стало известно, как сложилась судьба дикого кабана, за приключениями которого многие жители Волгограда и области наблюдали в течение нескольких дней.

Сначала его заметили на проезжей части улицы 7-й Гвардейской Дивизии, а затем он проинспектировал ход работ на площади Павших Борцов и скрылся в Комсомольском саду.

Добросердечные волгоградцы переживали: не пострадает ли животное в городе и как кабан перенесет стресс. По данным пресс-службы обладминистрации, он покинул пределы мегаполиса и вернулся в естественную среду обитания — в пойму реки Царицы за чертой города.

Кто украсит День города в Волжском: ждут уличных артистов.

Администрация Волжского рассказала, кто приглашён на День города: волжане станут участниками спектакля уличных артистов севастопольского театра. Такого ещё не было — актёры смешаются с гуляющими в парке «Гидростроитель» и удивят горожан пантомимой, клоунадой и эксцентрикой. Праздновать будут 25 и 26 июля.

Подземный переход у Мамаева кургана: ради музея СВО.

В Волгограде запланировали строительство подземного перехода к строящемуся музею СВО у Мамаева кургана. По данным v1.ru, запустить его планируют в течение трёх лет от станции скоростного трамвая под проспектом Ленина. Пока объявлен аукцион на разработку проектной документации за 17 млн 181 тыс. 125 рублей. Сам музей собираются запустить 1 сентября 2026.

Погода: тишь и гладь.

Осадков ни в Волгограде, ни в районах области 14 июля не обещают.

В региональной столице западный ветер будет дуть днём с силой 8−13 м/с, температура поднимется до 29…31º, ночью опустится до 19…21º.

На территории области юго-западный и западный ветер также будет не сильнее до 8−13 м/с, температура днем в большей части районов не выше 24…29º, местами — до 33º, ночью — 16…21º, при прояснении до 11º.

Отключение воды: 10 дней без удобств.

Горячую воду с 14 июля отключат в Дзержинском районе Волгограда. На 10 дней, до 24 июля подачу ресурса приостановят в домах:

на улице Карла Либкнехта, 13, 21;

на проспекте Маршала Жукова, 85, 95, 105,115;

на улице Рионской, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24;

на улице Хорошева, 46, 48.

Отключение света: 5 районов без электричества.

Энергоснабжение будет приостановлено 14 июля в пяти районах областного центра.

Ворошиловский 9:00−17:00.

ул. Серпуховская д.4- д. 22,

ул. Царицынской Обороны д. 1 д. 2 д. 7 д. 10 д.10а д. 12 д. 9 д. 14 д. 16 д. 18 д. 20 д. 26 д. 28 д. 30 д. 32,

ул. Симбирская д. 17 д. 21,

пер. Симбирский д. 5 д.5а.

Дзержинский 10:00- 11:00.

б-р 30-летия Победы, д.19 В.

09:00−16:00.

ул. Колесникова д.64−76,

ул. Щаденко д.34б,

ул. Хорошева д.73−75 д.79−89,

ул. Батюка, 96,

ул. Батюка, 84,

09:00−17:00.

ул. 8-й Воздушной Армии д. 24 д. 20 д. 26 д. 30 д. 28 д.28а.

Краснооктябрьский 09:00−17:00.

ул. Еременко д. 72,

ул. Вершинина д. 34.

Советский 09:00−17:00.

ул. Мариупольская д. 14 д. 10 д. 12,

ул. Чебышева д. 31 д. 36,

ул. Запорожская д. 3.

Тракторозаводский 09:00−17:00.

ул. Ополченская д. 12 д. 14,

ул. Шурухина д.24а д. 26 д. 24 д. 20 д. 18 д. 22,

ул. Дзержинского д. 13 д. 11 д. 15.

Центральный 09:00−17:00.

ул. Советская д. 10 д. 8.

Об остальных новостях — в течение дня на сайте vlg.aif.ru.

Видео: max.ru, vk.ru.

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