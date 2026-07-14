БПЛА, что с бензином и детьми, кабан на воле

Беспилотную опасность пережила Волгоградская область в ночь с 13 на 14 июля. Урона региону она не нанесла. Тем временем облздрав сообщил о состоянии двух волгоградцев, получивших тяжёлые ранения при ракетной атаке 27 июля. Облпромторг порадовал тем, что в одни руки теперь можно приобрести 30 литров бензина против прежних 20-ти, о ситуации с бензином рассказывают местные жители в соцсетях и мессенджерах. Также стало известно и о судьбе гуляющего по Волгограду дикого кабана, за которого переживали добросердечные горожане. О погоде, отключениях воды и света и других новостях в материале vlg.aif.ru.