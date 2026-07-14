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В России врач предупредил о вреде переедания ягод

Избыток ягод может вызвать проблемы с пищеварением.

Избыток ягод может вызвать проблемы с пищеварением. Об этом РИА Новости рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

По словам специалиста, при переедании ягод у человека могут появиться вздутие живота, газообразование, урчание, боли и послабление стула. Также большое количество некоторых ягод может вызвать аллергическую реакцию, зуд, высыпания или отеки.

«Причина заключается в большом количестве клетчатки, воды и природных сахаров, которые при избытке могут перегружать пищеварительную систему», — рассказал Евгений Белоусов.

Для здорового взрослого безопасной нормой врач назвал 150−300 граммов ягод в день.

Особенно осторожными стоит быть со сладкими ягодами, например виноградом и черешней. Они могут резко повышать уровень сахара в крови. Людям с диабетом или инсулинорезистентностью размер порции лучше согласовать с врачом.

(Фото: magnific.com).