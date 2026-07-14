Прокуратура добилась освобождения берега Енисея от незаконных построек

Прокуратура выявила нарушение и потребовала убрать незаконные объекты. Руководителя компании оштрафовали, но этого оказалось мало — предприятие не спешило освобождать территорию. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд. Суд встал на сторону прокуратуры и обязал компанию демонтировать постройки и убрать мусор.