Прокуратура добилась освобождения берега Енисея от незаконных построек

В Дудинке по требованию прокуратуры компания освободила берег Енисея от построек и мусора. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В Дудинке ООО «Стройтехсервис» самовольно заняло более 3 тысяч квадратных метров государственной земли в водоохранной зоне Енисея. На берегу появились контейнеры, ограждения, стоянка техники и свалка строительного мусора.
Прокуратура выявила нарушение и потребовала убрать незаконные объекты. Руководителя компании оштрафовали, но этого оказалось мало — предприятие не спешило освобождать территорию. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд. Суд встал на сторону прокуратуры и обязал компанию демонтировать постройки и убрать мусор.
Сейчас решение исполнено. Водоохранная зона Енисея очищена, берег возвращён в первоначальное состояние.
Ранее мы сообщали, что загрязнённые участки рекультивировали на берегу Енисея в Дудинке.