Олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева скончалась на 54-м году жизни

В возрасте 53 лет скончалась олимпийская чемпионка 1998 года по биатлону Галина Куклева. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России.
Причина смерти спортсменки не называется. Куклева умерла в ночь с 13 на 14 июля. В организации отметили вклад биатлонистки в развитие этого вида спорта не только в Тюменской области, но и во всей стране.
— Она не просто делилась техническими приемами, но прививала юным спортсменам понимание того, что настоящий чемпион — это человек с сильным характером, — говорится в публикации в Telegram-канале.
Куклева родилась в 1972 году в Ишимбае. Она три раза становилась чемпионкой мира в эстафетных гонках. В ее активе — 23 победы на этапах Кубка мира, при этом девять из них она одержала в личных гонках.