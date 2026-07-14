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Олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева скончалась на 54-м году жизни

В возрасте 53 лет скончалась олимпийская чемпионка 1998 года по биатлону Галина Куклева. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России.

В возрасте 53 лет скончалась олимпийская чемпионка 1998 года по биатлону Галина Куклева. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России.

Причина смерти спортсменки не называется. Куклева умерла в ночь с 13 на 14 июля. В организации отметили вклад биатлонистки в развитие этого вида спорта не только в Тюменской области, но и во всей стране.

— Она не просто делилась техническими приемами, но прививала юным спортсменам понимание того, что настоящий чемпион — это человек с сильным характером, — говорится в публикации в Telegram-канале.

Куклева родилась в 1972 году в Ишимбае. Она три раза становилась чемпионкой мира в эстафетных гонках. В ее активе — 23 победы на этапах Кубка мира, при этом девять из них она одержала в личных гонках.