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Синоптики обещают жителям Нижнего Новгорода до +25 градусов и дожди 14 июля

В среду станет прохладнее, но осадки не прекратятся.

Источник: Живем в Нижнем

Переменную облачность и осадки прогнозируют синоптики в Нижнем Новгороде во вторник, 14 июля. Температурный максимум суток — плюс 25 градусов. Об этом сообщается в материалах сервиса «Яндекс. Погода».

По данным прогноза, утром в столице Приволжья будет ясно. Солнце начнет прятаться за облаками ближе к часу дня, а уже к 14:00 город могут накрыть дожди.

К вечеру небо прояснится. В темное время суток температура воздуха снизится до +18 градусов.

Стоит отметить, что в среду в Нижнем Новгороде ожидается +23 градуса. День также будет дождливым.

Ранее мы рассказывали о том, как теперь могут заправляться автолюбители на нижегородских заправках.