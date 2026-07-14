Синоптики обещают жителям Нижнего Новгорода до +25 градусов и дожди 14 июля

Переменную облачность и осадки прогнозируют синоптики в Нижнем Новгороде во вторник, 14 июля. Температурный максимум суток — плюс 25 градусов. Об этом сообщается в материалах сервиса «Яндекс. Погода».
По данным прогноза, утром в столице Приволжья будет ясно. Солнце начнет прятаться за облаками ближе к часу дня, а уже к 14:00 город могут накрыть дожди.
К вечеру небо прояснится. В темное время суток температура воздуха снизится до +18 градусов.
Стоит отметить, что в среду в Нижнем Новгороде ожидается +23 градуса. День также будет дождливым.
Ранее мы рассказывали о том, как теперь могут заправляться автолюбители на нижегородских заправках.