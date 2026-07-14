В Красноярском крае откроют заповедник площадью почти 32 тысячи гектаров

Министерство природных ресурсов и экологии России выступило с инициативой об учреждении государственного природного заповедника «Дивногорский» на территории Красноярского края. Проект соответствующего постановления правительства размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Новая особо охраняемая природная территория федерального значения будет сформирована в границах городского округа Дивногорск, Емельяновского муниципального округа и частично охватит региональный заказник «Красноярский». Общая площадь будущего заповедника составит около 32 тысяч гектаров. Расположение новой охраняемой природной территории на стыке горной тайги Алтае-Саянского региона и лесостепи Чулымо-Енисейской впадины обусловило ее исключительное богатство флоры, фауны и природных пейзажей. В пределах заповедника «Дивногорский» выявлено 805 видов растений, восемь из них охраняются Красной книгой России, а также обитает 202 вида животных и 28 разновидностей рыб.