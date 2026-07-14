Восточный экономический форум — 2026 пройдёт во Владивостоке с 1 по 4 сентября

На официальном сайте опубликована архитектура деловой программы Восточного экономического форума — 2026, который состоится 1−4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема этого года — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента РФ в ДФО, председатель Организационного комитета ВЭФ Юрий Трутнев подчеркнул, что Форум стал одним из эффективных инструментов социально-экономического развития макрорегиона. Благодаря мерам государственной поддержки на Дальний Восток и в Арктику пришло почти семь триллионов рублей инвестиций, создано 197 тысяч рабочих мест. По словам Юрия Трутнева, экономическое стимулирование позволило создать базис для дальнейшего развития и уделять больше внимания социальной сфере: льготная ипотека, программа «Гектар», президентская Единая субсидия, реновация 25 дальневосточных и 15 арктических городов.
Деловая программа разделена на пять тематических треков: «Жить и работать на Дальнем Востоке», «Механизмы привлечения частных инвестиций», «Дальний Восток — полюс международного взаимодействия», «Технологии настоящего и будущего», «Логистика и инфраструктура для роста экономики». Хабаровский край традиционно является одним из ключевых участников форума. В прошлом году регион подписал 18 соглашений на сумму свыше двух триллионов рублей и стал лидером среди субъектов ДФО по этому показателю. В этом году делегация края также примет активное участие, фокус — на проекты в сфере промышленности, логистики, освоения месторождений и повышения качества жизни. На площадке «Улицы Дальнего Востока» павильон края представят тематические зоны: «Туризм», «Остров Большой Уссурийский», «Река Амур», «Технологии», «Патриотизм» и «Инвестиции».
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