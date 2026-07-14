Восточный экономический форум — 2026 пройдёт во Владивостоке с 1 по 4 сентября

Деловая программа разделена на пять тематических треков: «Жить и работать на Дальнем Востоке», «Механизмы привлечения частных инвестиций», «Дальний Восток — полюс международного взаимодействия», «Технологии настоящего и будущего», «Логистика и инфраструктура для роста экономики». Хабаровский край традиционно является одним из ключевых участников форума. В прошлом году регион подписал 18 соглашений на сумму свыше двух триллионов рублей и стал лидером среди субъектов ДФО по этому показателю. В этом году делегация края также примет активное участие, фокус — на проекты в сфере промышленности, логистики, освоения месторождений и повышения качества жизни. На площадке «Улицы Дальнего Востока» павильон края представят тематические зоны: «Туризм», «Остров Большой Уссурийский», «Река Амур», «Технологии», «Патриотизм» и «Инвестиции».