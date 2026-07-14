В Канском округе при пожаре погибли 37 телят (видео)

В поселке Степняки Канского округа загорелись пластиковые домики для телят. Об этом сообщили в МЧС Красноярского края.
Пожар произошел на улице 40 лет Победы. Огонь распространился на площади 450 квадратных метров. В результате погибли 37 голов крупного рогатого скота. С пожаром боролись 12 специалистов и 4 единицы техники.
По данным МЧС, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.
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