Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Канском округе при пожаре погибли 37 телят (видео)

В поселке Степняки Канского округа загорелись пластиковые домики для телят.

В поселке Степняки Канского округа загорелись пластиковые домики для телят. Об этом сообщили в МЧС Красноярского края.

Пожар произошел на улице 40 лет Победы. Огонь распространился на площади 450 квадратных метров. В результате погибли 37 голов крупного рогатого скота. С пожаром боролись 12 специалистов и 4 единицы техники.

По данным МЧС, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше