Концерты Oxxxymiron* отменяют в Европе на фоне обвинений в педофилии

До этого сорвались выступления в Дании и Швеции. Концерт в Финляндии также несколько раз передвигали на другие даты. В Париже протестующие даже выходили к концертной площадке с плакатами против рэпера. В прошлом году несколько девушек рассказали о предполагаемых отношениях с ним в подростковом возрасте. Одна из них заявляла, что в 16 лет он её изнасиловал. Сам Оксимирон* все обвинения отвергает. Следственный комитет России попросили проверить рэпера после обвинений в изнасилованиях школьниц.