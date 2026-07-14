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Концерты Oxxxymiron* отменяют в Европе на фоне обвинений в педофилии

Концерты рэпера Мирона Фёдорова*, известного под псевдонимом Оксимирон* (Oxxxymiron*), отменяют в разных странах Европы. Его выступления, запланированные на 20 и 22 сентября в Дублине и Лондоне, не состоятся. Об этом узнал SHOT.

Источник: Life.ru

Организаторы разослали зрителям письма, в которых рассказали о принятом совместно с артистом и его менеджером «непростом решении». Причины отмены выступлений в Великобритании и Ирландии организаторы подробно не раскрыли. Ирландское шоу при этом уже переносили с мая на осень. Часть отмен связывают с жалобами местных активистов. Они выступают против гастролей музыканта после публичных обвинений в неподобающих отношениях с несовершеннолетними поклонницами.

До этого сорвались выступления в Дании и Швеции. Концерт в Финляндии также несколько раз передвигали на другие даты. В Париже протестующие даже выходили к концертной площадке с плакатами против рэпера. В прошлом году несколько девушек рассказали о предполагаемых отношениях с ним в подростковом возрасте. Одна из них заявляла, что в 16 лет он её изнасиловал. Сам Оксимирон* все обвинения отвергает. Следственный комитет России попросили проверить рэпера после обвинений в изнасилованиях школьниц.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

*Включён в список иностранных агентов Минюста России.

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