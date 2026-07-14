Рольбинов: очереди на АЗС в Калининградской области снизились на 20%

Напомним, что в начале прошлой недели министерство развития инфраструктуры Калининградской области сообщило, что маршруты доставки топлива формируются таким образом, чтобы в первую очередь обеспечивать заправки с наибольшим спросом, а также с учетом их удаленности от нефтебазы. В ведомстве заявили, что бензовозы продолжают доставлять топливо по Калининграду и муниципалитетам, а очереди объяснили возросшей нагрузкой на крупные сети после того, как часть небольших АЗС временно прекратила отпуск топлива. Кроме того, в министерстве напомнили, что дополнительные объемы топлива для Калининградской области будут поставляться в приоритетном порядке, а график поставок на июль уже сформирован.