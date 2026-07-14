Рольбинов: очереди на АЗС в Калининградской области снизились на 20%

Запрет на отпуск топлива в любой тип емкости сохраняется в Калининградской области на всех АЗС. При этом негативный тренд удалось переломить, и очереди сокращаются. О том, какие меры были приняты для ускоренного пополнения заправочных станций топливом, в ходе оперативного совещания в региональном правительстве 14 июля сообщил министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов.
«Компания “Лукойл” направила в регион дополнительные бензовозы, что заметно увеличило скорость доставки топлива до АЗС, и как следствие — стали снижаться очереди», — сообщил Рольбинов.
За последние дни очереди, как уверяет министр, уменьшились на 15−20%.
«Это говорит о том, что отчасти ажиотажный спрос, который у нас существовал, немножко сходит на нет. То есть люди, которые затаривались топливом в канистры и по гаражам их распихивали, сейчас уже стали успокаиваться», — заключил Рольбинов.
Информация по остаткам топлива и его перераспределению, по словам министра, оперативно передается в правительство области. Вопрос создания зеленого коридора для обеспечения топливом спецтехники и такси был решен штабом по топливообеспечению еще 1 июля. Тогда же были установлены лимиты по отпуску топлива на АЗС.
«С учетом планируемых поставок и наличия остатков топлива в регионе на текущий момент топлива у нас достаточно для обеспечения потребностей жителей Калининградской области», — заключил министр.
Напомним, что в начале прошлой недели министерство развития инфраструктуры Калининградской области сообщило, что маршруты доставки топлива формируются таким образом, чтобы в первую очередь обеспечивать заправки с наибольшим спросом, а также с учетом их удаленности от нефтебазы. В ведомстве заявили, что бензовозы продолжают доставлять топливо по Калининграду и муниципалитетам, а очереди объяснили возросшей нагрузкой на крупные сети после того, как часть небольших АЗС временно прекратила отпуск топлива. Кроме того, в министерстве напомнили, что дополнительные объемы топлива для Калининградской области будут поставляться в приоритетном порядке, а график поставок на июль уже сформирован.