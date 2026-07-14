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Как за две минуты запретить кредиты на свое имя и защититься от мошенников

В Казахстане все больше людей выбирают простой способ защитить себя от кредитных мошенников — сервис «Стоп-кредит», передает DKNews.kz.

Источник: Freepik

Он позволяет добровольно запретить оформление банковских займов и микрокредитов на свое имя. Если после установки запрета кредит все же оформят без согласия владельца, такой займ подлежит списанию. Рассказываем, как работает сервис, кому он подойдет и как его подключить.

Финансовое мошенничество остается одной из самых распространенных угроз для казахстанцев. Злоумышленники используют утечки персональных данных, методы социальной инженерии и различные схемы обмана, чтобы оформить кредит на чужое имя.

Именно для таких случаев в Казахстане действует сервис «Стоп-кредит», который позволяет заранее защитить себя от подобных ситуаций. Об этом напомнили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.

Что такое «Стоп-кредит».

«Стоп-кредит» — это бесплатная государственная услуга, с помощью которой любой гражданин может добровольно установить запрет на оформление банковских займов и микрокредитов на свое имя.

После активации сервиса в кредитной истории появляется специальная отметка. Банки и микрофинансовые организации видят ее при проверке клиента через кредитные бюро и обязаны учитывать при рассмотрении заявки.

Это означает, что при попытке оформить кредит финансовая организация примет решение об отказе.

Главное преимущество сервиса.

Самая важная особенность «Стоп-кредита» — защита в случае мошенничества.

Если запрет уже был установлен, но кредит все равно оформили без ведома и согласия гражданина, такой займ подлежит списанию.

Именно поэтому специалисты рекомендуют подключить сервис заранее, особенно тем, кто не планирует брать кредиты в ближайшее время.

Как установить запрет.

Подключить услугу можно двумя способами.

Через портал eGov.

Необходимо:

авторизоваться в личном кабинете на сайте eGov; открыть раздел «Сервисы»; выбрать услугу «Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов»; заполнить электронную форму; подписать заявление электронной цифровой подписью (ЭЦП).

После обработки заявления результат появится в разделе «История получения услуг».

Через приложение eGov Mobile.

Оформить запрет можно и со смартфона.

Для этого необходимо:

открыть приложение eGov Mobile; перейти в раздел «Популярные услуги»; выбрать «Отказ от займов и микрокредитов»; подтвердить заявление с помощью ЭЦП.

После этого информация автоматически появится в кредитной истории.

Можно ли снять запрет.

Да. Ограничение не является бессрочным.

При необходимости пользователь может в любой момент отменить действие услуги через eGov и снова получить возможность оформлять кредиты.

На что важно обратить внимание.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка напоминают, что действие сервиса распространяется только на банки и микрофинансовые организации, которые используют данные кредитных бюро.

При этом запрет не действует в ломбардах и других организациях, не обращающихся к кредитным бюро при оценке заемщиков.

Миллионы казахстанцев уже подключили сервис.

Популярность услуги продолжает расти. По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, по состоянию на 1 июня 2026 года сервисом «Стоп-кредит» воспользовались уже 6,3 миллиона раз.

Эксперты отмечают, что подключение запрета занимает всего несколько минут, но может стать эффективной защитой от одной из самых неприятных финансовых проблем — оформления кредита мошенниками на чужое имя.