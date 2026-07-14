Как за две минуты запретить кредиты на свое имя и защититься от мошенников

Он позволяет добровольно запретить оформление банковских займов и микрокредитов на свое имя. Если после установки запрета кредит все же оформят без согласия владельца, такой займ подлежит списанию. Рассказываем, как работает сервис, кому он подойдет и как его подключить.
Финансовое мошенничество остается одной из самых распространенных угроз для казахстанцев. Злоумышленники используют утечки персональных данных, методы социальной инженерии и различные схемы обмана, чтобы оформить кредит на чужое имя.
Именно для таких случаев в Казахстане действует сервис «Стоп-кредит», который позволяет заранее защитить себя от подобных ситуаций. Об этом напомнили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.
Что такое «Стоп-кредит».
«Стоп-кредит» — это бесплатная государственная услуга, с помощью которой любой гражданин может добровольно установить запрет на оформление банковских займов и микрокредитов на свое имя.
После активации сервиса в кредитной истории появляется специальная отметка. Банки и микрофинансовые организации видят ее при проверке клиента через кредитные бюро и обязаны учитывать при рассмотрении заявки.
Это означает, что при попытке оформить кредит финансовая организация примет решение об отказе.
Главное преимущество сервиса.
Самая важная особенность «Стоп-кредита» — защита в случае мошенничества.
Если запрет уже был установлен, но кредит все равно оформили без ведома и согласия гражданина, такой займ подлежит списанию.
Именно поэтому специалисты рекомендуют подключить сервис заранее, особенно тем, кто не планирует брать кредиты в ближайшее время.
Как установить запрет.
Подключить услугу можно двумя способами.
Через портал eGov.
Необходимо:
авторизоваться в личном кабинете на сайте eGov; открыть раздел «Сервисы»; выбрать услугу «Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов»; заполнить электронную форму; подписать заявление электронной цифровой подписью (ЭЦП).
После обработки заявления результат появится в разделе «История получения услуг».
Через приложение eGov Mobile.
Оформить запрет можно и со смартфона.
Для этого необходимо:
открыть приложение eGov Mobile; перейти в раздел «Популярные услуги»; выбрать «Отказ от займов и микрокредитов»; подтвердить заявление с помощью ЭЦП.
После этого информация автоматически появится в кредитной истории.
Можно ли снять запрет.
Да. Ограничение не является бессрочным.
При необходимости пользователь может в любой момент отменить действие услуги через eGov и снова получить возможность оформлять кредиты.
На что важно обратить внимание.
В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка напоминают, что действие сервиса распространяется только на банки и микрофинансовые организации, которые используют данные кредитных бюро.
При этом запрет не действует в ломбардах и других организациях, не обращающихся к кредитным бюро при оценке заемщиков.
Миллионы казахстанцев уже подключили сервис.
Популярность услуги продолжает расти. По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, по состоянию на 1 июня 2026 года сервисом «Стоп-кредит» воспользовались уже 6,3 миллиона раз.
Эксперты отмечают, что подключение запрета занимает всего несколько минут, но может стать эффективной защитой от одной из самых неприятных финансовых проблем — оформления кредита мошенниками на чужое имя.