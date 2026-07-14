Фильм юных хабаровчан покажут на фестивале «Берингов пролив» в Анадыре (6+)

На V фестивале «Берингов пролив», который пройдет 18−19 июля в Анадыре, состоится кинопоказ фильмов о Дальнем Востоке и Арктике. Среди них — работа хабаровчан Надежды и Павла Кузнецовых «Карма Нимакана». Фильм стал победителем третьего сезона конкурса «Дальний Восток — Земля приключений» в номинации «Лучшее детское путешествие». Кинопоказы пройдут в кинотеатре «Полярный», вход свободный. «Карма Нимакана» — это фильм о сплаве по горной реке Нимакан в Верхнебуреинском районе. В походе участвовали четверо братьев и сестер Кузнецовых и еще два путешественника. За четыре дня команда юных туристов преодолела 187 км. Свои приключения они снимали на три телефона и экшн-камеру, а музыку написали с помощью искусственного интеллекта. Тем временем продолжается прием заявок на IV Всероссийский конкурс «Дальний Восток — Земля приключений». Он проводится по инициативе вице-премьера — полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Заявки принимаются до 15 января 2027 года. Победитель получит гран-при 3 млн рублей. Подробности — на сайте путешественникдв.рф.