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Спортсмены Хабаровского края завоевали медали чемпионата России по пулевой стрельбе

Турнир, проходивший в Московской области, собрал более 360 спортсменов из 37 регионов, разыгрывались 64 комплекта наград. Полина Мисютина стала сильнейшей в двух дисциплинах — МВ/ДМ-60 и МВ/ДМ-40 (микс), и принесла региону две золотые медали. А Кристина Желудева добавила в копилку края серебро. "Самое успешное выступление за всю мою карьеру. Никогда я еще не занимала золото.

Турнир, проходивший в Московской области, собрал более 360 спортсменов из 37 регионов, разыгрывались 64 комплекта наград. Полина Мисютина стала сильнейшей в двух дисциплинах — МВ/ДМ-60 и МВ/ДМ-40 (микс), и принесла региону две золотые медали. А Кристина Желудева добавила в копилку края серебро. «Самое успешное выступление за всю мою карьеру. Никогда я еще не занимала золото на летнем чемпионате по малокалиберной стрельбе, так еще и два золота подряд, так еще и с выполнением норматива мастера спорта международного класса», — рассказала Полина Мисютина. На прошедшем этапе кубка России Полина Мисютина завоевала серебро. В конце года она поедет в Архангельск на финал кубка России.