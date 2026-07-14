Что случилось в Витебске и Гомеле, где сильный ветер и ливень валил деревья и подтопил дома

Сильный ветер с ливнем повалил деревья в Витебске и подтопил дома в Гомеле. Подробности сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.
В понедельник, 13 июля, из-за сильного ветра в Витебске спасателям поступило более 30 сообщений о помощи в уборке аварийных и поваленных деревьев. Согласно предварительным данным, в областном центре по причине падения деревья было повреждено четыре автомобиля.
Помощь сотрудников МЧС понадобилась в уборке пяти деревьев в Городокском районе.
На Гомель 13 июля обрушился сильный ливень, в результате которого были подтоплены жилой дом и подворье на улице Лепешинского.
«Вода поднялась выше уровня пола», — сказано в сообщении.
МЧС рассказало о последствиях непогоды в Витебске и Гомеле 13 июля. Фото: скриншот с видео МЧС Беларуси.
Сотрудники МЧС оказывали помощь при откачке воды при помощи мотопомпы.
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