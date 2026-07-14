Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что случилось в Витебске и Гомеле, где сильный ветер и ливень валил деревья и подтопил дома

Сильный ветер с ливнем повалил деревья в Витебске и подтопил дома в Гомеле.

Источник: Комсомольская правда

Сильный ветер с ливнем повалил деревья в Витебске и подтопил дома в Гомеле. Подробности сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

В понедельник, 13 июля, из-за сильного ветра в Витебске спасателям поступило более 30 сообщений о помощи в уборке аварийных и поваленных деревьев. Согласно предварительным данным, в областном центре по причине падения деревья было повреждено четыре автомобиля.

Помощь сотрудников МЧС понадобилась в уборке пяти деревьев в Городокском районе.

На Гомель 13 июля обрушился сильный ливень, в результате которого были подтоплены жилой дом и подворье на улице Лепешинского.

«Вода поднялась выше уровня пола», — сказано в сообщении.

МЧС рассказало о последствиях непогоды в Витебске и Гомеле 13 июля. Фото: скриншот с видео МЧС Беларуси.

Сотрудники МЧС оказывали помощь при откачке воды при помощи мотопомпы.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, ждать ли аномальной жары в Беларуси.

Тем временем первые данные о станциях четвертой линии метро и сроках ее строительства озвучили в Минске.

Кстати, назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в июле 2026 года: химику до 11,4 тысячи рублей, замглавного инженера БелАЭС до 10 300, но с квартирой, а ветеринару до 7 тысяч.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше