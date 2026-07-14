Хорошие новости для казахстанцев: рейсы в Дубай возобновят с 15 июля

Перелеты в ОАЭ из Астаны и Алматы, запланированные на 13 и 14 июля, были отменены. Тогда сообщалось, что пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билетов по месту покупки или бесплатно перебронировать перелет с рейсов, запланированных на период с 12 по 18 июля, на любую дату до 31 июля включительно.