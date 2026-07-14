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Хорошие новости для казахстанцев: рейсы в Дубай возобновят с 15 июля

Крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana восстанавливает авиасообщение с известным городом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — Дубаем, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Это известие разместила пресс-служба авиакомпании в своем Telegram-канале:

«Air Astana планирует возобновить регулярные рейсы Алматы-Дубай-Алматы и Астана-Дубай-Астана с 15 июля 2026 года».

Также отмечено, что перевозчик мониторит геополитическую обстановку на Ближнем Востоке. В случае ее изменения расписание рейсов будет скорректировано, о чем пассажиров уведомят незамедлительно.

Перелеты в ОАЭ из Астаны и Алматы, запланированные на 13 и 14 июля, были отменены. Тогда сообщалось, что пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билетов по месту покупки или бесплатно перебронировать перелет с рейсов, запланированных на период с 12 по 18 июля, на любую дату до 31 июля включительно.

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