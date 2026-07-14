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Школа может отказать в приеме в 10-й класс: названы условия

Минпросвещения: школа может отказать в приеме ребенка в 10-й класс если нет мест.

Источник: Комсомольская правда

В Минпросвещения России разъяснили причины, по которым школа может отказать ученику в приеме в 10-й класс. Как сообщили в пресс-службе ведомства, основанием для отказа может стать отсутствие свободных мест или неуспешное прохождение индивидуального отбора в профильный класс.

В министерстве уточнили, что если выпускник 9-го класса не прошел отбор, местные органы управления образованием обязаны предоставить ему место в той же школе в классе универсального профиля либо в другой территориально доступной школе.

Вопрос соблюдения права несовершеннолетних на обучение в 10−11 классах, добавили в Минпросвещения, находится на особом контроле ведомства, а также Генпрокуратуры и Госдумы.

Ранее в Минпросвещения России рекомендовали при выборе компьютерных игр для детей отдавать предпочтение проектам с обучающими, спасательными или развивающими сюжетами, предварительно проверенными на безопасность.

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