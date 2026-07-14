На месте бывшего пермского зоопарка археологи нашли надгробие купеческой вдовы

На земельном участке в центре Перми, где ранее располагалось кладбище, археологи отыскали фрагменты надгробия Евдокии Свешниковой (Тупицыной), известной в XIX-м веке предпринимательницы. Об этом сообщает Камская археологическая экспедиция.
Евдокия вышла замуж за купца 3-й гильдии Евграфа Тупицына и родила ему пятерых детей. Ее супруг основал фосфорный завод, первый в России, открыв производство на краю города.
После того, как Тупицын скончался, дело взяла в свои руки вдова. Она управляла фабрикой с 1878 по 1885 годы. За это время производство фосфора выросло с 2300 пудов в год до 12 000 пудов.
Деятельная купчиха выходила замуж еще дважды и скончалась от воспаления легких в 1890 году в возрасте 47 лет. Ее похоронили на архиерейском кладбище, которое при советской власти было отдано под зоологический сад.
Лишь недавно всех зверей вывезли оттуда в новый зоопарк, а на территории бывшего кладбища начались археологические раскопки.