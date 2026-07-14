В 24 — начальник цеха. О вкладе Дмитрия Дическула в развитие промышленности

Пермь — крупный промышленный центр, а ещё — Город трудовой доблести. Его подвиг ковался на предприятиях, известных по всей стране и за её пределами. И одним из тех, кто участвовал в этом большом деле, был Дмитрий Дическул — главный инженер Пермского моторостроительного завода им. Я. М. Свердлова, Герой Социалистического Труда. О его трудовом пути рассказали в Пермском государственном архиве социально-политической истории (ПермГАСПИ), где подготовили электронную выставку, посвящённую Дмитрию Дическулу.
Имя вписано в историю.
Буквально на днях, 2 июля, Пермь отметила очередную годовщину с момента присвоения ей звания Города трудовой доблести. Этот статус краевая столица получила шесть лет назад по указу президента РФ Владимира Путина. Тогда, по задумке директора ПермГАСПИ Сергея Неганова, архив приступил к подготовке серии электронных выставок в честь значимых для промышленности региона персон.
«В их числе и Дмитрий Дическул. Он олицетворяет вклад инженеров в Великую Победу и является просто уникальной личностью. В виду специфики работы его имя было малоизвестно в Перми долгие годы. Мы решили исправить этот пробел, — рассказывает заместитель директора по науке ПермГАСПИ Марина Старкова. — Такая идея возникла во время презентации выставки, приуроченной к Году промышленности. Она проходила в Пермском авиационном техникуме им. А. Д. Швецова. Директор ссуза Александр Дическул — сын инженера — рассказал о некоторых эпизодах из удивительной биографии отца».
Специалисты ПермГАСПИ решили сделать выставку, посвящённую Дмитрию Дическулу. Часть необходимых документов была в архиве, часть предоставили родные и музей «Пермских моторов».
«Дмитрий Дическул стал основателем целой трудовой династии. По его стопам пошли сыновья и внук, — отмечает Марина Старкова. — Это был выдающийся человек, который в 24 года возглавил цех, в 38 стал главным инженером крупного предприятия. Возможно ли такое в наши дни? Представляете, какое доверие было оказано этому человеку? Восемь лет он занимал пост начальника 13-го Главного управления Министерства авиационной промышленности СССР. И всё это несмотря на то, что его отец был репрессирован».
Уехал из Перми, вернулся в Молотов.
Дмитрий Дическул родился далеко от Перми — в Житомире — 22 января 1926 году. Его отец Александр был по специальности лесоводом, мама трудилась экономистом. Помимо сына у них была дочь Инна.
«В 1933 году семья переехала в Пермь, где Дмитрий поступил в начальную школу, в 1935 году перебралась в Рязань, а в 1937 году — на станцию Железнодорожная Московской области. Там Дмитрий продолжил обучение в школе, — рассказывают в ПермГАСПИ. — В 1941 году вместе с Московским управлением лесоохраны, где работала его мать, был эвакуирован в Киров. Там учился в 9 и 10 классах средней школы. В 1943 году семья вернулась на прежнее место жительства в Московскую область».
В марте 1943 году Дмитрий начал обучение в столичном вузе. Он поступил на подготовительное отделение Московского авиационного института им. С. Орджоникидзе, а затем был зачислен студентом.
«В 1949 году обучение по специальности “инженер-механик по авиамоторостроению” было завершено. Дмитрия по путёвке Министерства авиационной промышленности СССР направили на авиамоторный завод № 19 им. И. В. Сталина Министерства авиационной промышленности СССР, который находился в Молотове (с 1940 по 1957 год так называлась Пермь)», — сообщили в архиве.
Стремительный трудовой путь.
Трудовую деятельность Дмитрий Дическул начал в мае 1949 году технологом технического отдела цеха № 52 (испытательного). Затем — с марта 1950 года — работал там начальником бюро технического контроля. В октябре 1950 года он возглавил этот цех.
«Коллектив в те годы занимался испытанием авиационных двигателей, часть из которых создали во время Великой Отечественной войны, — рассказывают специалисты архива. — В 1957—1959 годах Дмитрий Дическул работал начальником отдела снабжения завода имени Я. М. Свердлова. 22 декабря 1959 года его назначили на должность главного контролёра предприятия, в 1961 году направили в служебные командировки в Чехословакию и ФРГ. С 1964 года Дмитрий Дическул занимал пост главного инженера Пермского моторного завода имени Я. М. Свердлова ЗападноУральского совнархоза».
В 1979 году его должность вновь изменилась. Он стал главным инженером Пермского производственного объединения (ПО) «Моторостроитель» имени Я. М. Свердлова Минавиапрома СССР.
«В 1981 году Дмитрий Дическул возглавил 13-е Главное управление (отвечало за двигателестроение) Министерства авиационной промышленности СССР, проживал в Москве. С 1989 года трудился на Пермском ПО “Моторостроитель” имени Я. М. Свердлова. Предприятие несколько раз переименовывали, пока оно не стало “ОДК — Пермские моторы”, — сообщили в архиве. — Дмитрий Дическул был директором внешнеэкономического представительства, председателем экспертного совета. В 1995 году занял пост председателя Совета директоров предприятия».
Настоящий новатор.
В первые же месяцы работы на заводе Дмитрий Дическул выступил с идеей, связанной с повышением эффективности рабочего процесса.
«Он предложил важное усовершенствование для счётчика оборотов турбокомпрессора ТК-19 мотора АШ-73ТКП. Позднее лично участвовал в переводе предприятия на выпуск новой авиационной техники. Это произошло, когда на смену поршневым моторам пришли реактивные двигатели. Глубочайшие знания, доброе отношение к работникам всегда вызывали к инженеру уважение коллектива», — рассказали в архиве.
Дмитрий Дическул руководил разработкой и внедрением системы управления качеством на заводе, механизацией и автоматизацией производства. Благодаря этому снизилась трудоёмкость изготовления продукции, освоения новых технологических процессов (холодного вальцевания компрессорных лопаток, производства бесприпускового литья из жаропрочных сплавов, особенно турбинных и сопловых лопаток), внедрение которых привело к увеличению ресурса двигателей. Разработки применяли не только на Пермском, но также на Запорожском, Рыбинском, Куйбышевском моторостроительных заводах.
«Дмитрий Дическул участвовал в освоении и доведении до крупносерийного производства двигателей АИ-20, Д20, Д30, Д30Ф6 для пассажирских самолетов Ил-18, Ту-124, Ту-134 и истребителя МиГ-31. Под его руководством в производство запустили двигатели АШ82 В, Д25 В, ТВ2−117 и главные редукторы к вертолётам конструктора М. Л. Миля — Ми-4, Ми-6, Ми-8, Ми-12 и Ми-26, наладили выпуск жидкостных ракетных двигателей для вооруженных сил и аэрокосмического комплекса, — отмечают в ПермГАСПИ. — На посту начальника Главка в Москве талантливый инженер курировал крупные моторостроительные заводы Перми, Самары, Казани, Запорожья и Рыбинска».
Причём назначение на эту должность совпало со стартом освоения в Перми авиационного двигателя ПС-90А. Дмитрий Дическул руководил этим процессом, помогал родному заводу модернизировать производство. Для этого он не раз приезжал в Пермь.
Множество наград.
«Закрытым Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1971 году за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана 1966−1970 годов, а также за создание новой техники Дмитрию Дическулу присвоили звание Героя Социалистического Труда, вручили орден Ленина и золотую медаль “Серп и Молот”, — сообщили в архиве. — Но это была не единственная высокая награда. Он — дважды лауреат Государственной премии СССР и премии Совета Министров СССР».
Помимо этого Дмитрий Дическул был награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени (в 1966 и 1976 годах), орденом Октябрьской Революции (в 1984 году). Ему присвоили звания «Заслуженный машиностроитель РСФСР» (в 1986 году), «Почётный авиастроитель» (в 1986 году) и «Почётный моторостроитель АО “Пермские моторы” (в 1996 году).
С 1988 году он жил в Перми. Жизнь Дмитрия Дическула оборвалась 25 июня 2004 года. Его похоронили на Северном кладбище.
Что писали газеты.
К 100-летию со дня рождения Дмитрия Дическула на предприятии, где он трудился, открылась выставка «Заводчанин. Инженер. Стратег». Также к этой дате сняли исторический фильм. Его можно увидеть на страничке электронной экспозиции ПермГАСПИ, как и редкие фото, статьи об инженере.
«Среди документов большой интерес представляют опубликованные в заводской газете “Пермские моторы” статьи. Они отражают оценку его трудовой деятельности самим коллективом предприятия», — отмечают в архиве.
В одной из сохранившихся корпоративных газет повествуется, как 18 октября 1950 года на оперативном совещании директор завода № 19, генерал-майор Анатолий Солдатов представил рабочим нового главу цеха — Дмитрия Дическула.
"Комсомолец, окончил Московский авиационный институт. Несмотря на то, что он очень молод, ему всего 24 года, за полтора года работы в испытательном цехе технологом, а затем начальником бюро технического контроля, проявил себя только с положительной стороны, — передаёт слова Анатолия Солдатова заметка, датированная 2010 годом.
В числе экспонатов есть также полоса газеты, вышедшей через год после смерти Дмитрия Дическула, в 2005 году. Тогда в корпоративном СМИ напечатали отрывок из очерка «Главный инженер». В нём, к примеру, вспоминают об одной из непростых для завода ситуаций.
«У Дмитрия Александровича не было учёных степеней и званий, но его знания, его опыт работы позволяли ему всегда на равных разговаривать, даже более того — вести дискуссии со многими специалистами, в том числе по самым острым вопросам. Вспоминается один случай. На испытаниях взорвался один из первых серийных двигателей для первой ступени РН “Протон”. Была создана специальная комиссия, которая однозначно сделала вывод, что виноват в случившемся завод-изготовитель.
И пытаться поставить под сомнение выводы членов комиссии оказалось практически невозможным, так как каждый из них имел непререкаемый авторитет, подкреплённый или Звездой Героя, или докторской степенью… — сообщается в статье. — На заключительном заседании комиссии Дмитрий Александрович очень зримо представил картину испытаний, проанализировал работу всех агрегатов и узлов, а это составляет ни много ни мало — двести пятьдесят параметров, и указал на вероятную причину взрыва — неправильно заданную температуру одного из компонентов топлива".
В статье говорится, что после выступления Дмитрия Дическула в зале заседания комиссии повисла тишина. А затем все присутствующие услышали из уст академика Валентина Глушко совершенно неожиданные слова.
«Стыдно, когда представители серийного завода указывают нам, разработчикам, на наши ошибки», — сказал он.
Это означало, что комиссия признала правоту Дмитрия Дическула.
«Инженер от бога».
Своими воспоминаниями о Дмитрии Дическуле поделились его родные. Старший сын — Александр — рассказал, что ему всегда хотелось тянуться вслед за отцом.
"Это был действительно инженер от Бога. Я уже сам был специалистом, научным работником, делал диссертацию. Отец задавал такие неожиданные вопросы, которые были в самую точку, — вспоминает доцент, кандидат технических наук, директор Пермского авиатехникума им. А. Д. Швецова Александр Дическул. — Первое приглашение в Москву папе было сделано, когда ему было 44 года. Я учился на втором курсе, это был 1970 год. Мы все были дома.
Он пришёл и сообщил, что, вероятно, станет работать в Москве, а мне придётся переводиться в МАИ (Московский авиационный институт. — Авт.). Его планировали назначить главным инженером 3-го главка. Но не состоялось. Тогда ещё директором завода был М. И Субботин. У него были колоссальные возможности, он являлся членом Президиума Верховного Совета СССР".
Михаил Субботин тогда заявил, что главный инженер необходим ему на предприятии в Перми, а не в столице. В результате Дмитрий Дическул никуда не уехал.
«Он любил баловать нас всех, — рассказывает в фильме, подготовленном к 100-летию со дня рождения инженера, внук, замдиректора программы перспективных двигателей “ОДК-ПМ” Дмитрий Дическул. — Когда мы в Москве жили у них на даче, он приезжал поздно вечером, но находил время, допустим, научить меня ездить на машине. Уделял нам — мне и сёстрам — очень много времени, когда бы мы ни приходили к нему, с каким бы настроением он ни был после работы».
Символично, что в этом году память главного инженера Пермских моторов увековечили на Аллее доблести и славы в центре краевой столицы. Открыли звезду во время празднования дня города.