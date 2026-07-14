В 24 — начальник цеха. О вкладе Дмитрия Дическула в развитие промышленности

«Он любил баловать нас всех, — рассказывает в фильме, подготовленном к 100-летию со дня рождения инженера, внук, замдиректора программы перспективных двигателей “ОДК-ПМ” Дмитрий Дическул. — Когда мы в Москве жили у них на даче, он приезжал поздно вечером, но находил время, допустим, научить меня ездить на машине. Уделял нам — мне и сёстрам — очень много времени, когда бы мы ни приходили к нему, с каким бы настроением он ни был после работы».