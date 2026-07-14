Новости Нижегородской области 14 июля: топливо, мост и станция аэрации

В то же время на некоторых АЗС стоимость топлива остаётся значительно выше. Например, на «Опти» АИ-92 продаётся по 167 рублей за литр, АИ-95 — по 177 рублей, а АИ-98 — по 197 рублей. На заправках «Терминал» АИ-92 стоит 78,90 рубля, а АИ-95 — 88,90 рубля за литр.