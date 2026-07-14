14 июля: топливо, мост и станция аэрации

Новая неделя в Нижегородской области начинается с обсуждения будущей реконструкции одного из главных мостов Нижнего Новгорода, продолжающихся проблем с бензином и тревожной статистики происшествий на воде. Тем временем в городе продолжается масштабная модернизация станции аэрации, а синоптики вновь обещают дождливую погоду. Обо всём по порядку рассказывает nn.aif.ru.
Беспилотная опасность в Нижегородской области 14 июля.
В ночь и утром 14 июля беспилотники не атаковали Нижегородскую область. Аэропорт также никак не ограничивал полёты самолётов.
Тем не менее, на территории страны в этот промежуток были уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Башкортостан и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ситуация с бензином в Нижегородской области 14 июля: дефицит сохраняется.
Топливная ситуация в регионе остаётся напряжённой. На ряде крупных сетевых АЗС бензин по-прежнему продаётся по относительно стабильным ценам, однако на некоторых независимых заправках стоимость топлива значительно превышает среднерыночные показатели, а часть видов бензина и дизельного топлива продолжает отсутствовать в продаже.
Так, по данным Яндекс Карт, на АЗС «Лукойл» литр АИ-92+ стоит 64,25 рубля, АИ-95 — 69,50 рубля, а на Teboil цены составляют 63,93 и 68,77 рубля соответственно. На заправках «Газпромнефти» в продаже остался только АИ-92 стоимостью 65,53 рубля за литр.
В то же время на некоторых АЗС стоимость топлива остаётся значительно выше. Например, на «Опти» АИ-92 продаётся по 167 рублей за литр, АИ-95 — по 177 рублей, а АИ-98 — по 197 рублей. На заправках «Терминал» АИ-92 стоит 78,90 рубля, а АИ-95 — 88,90 рубля за литр.
Реконструкция Канавинского моста в Нижнем Новгороде: готовят предпроектные работы.
Власти Нижнего Новгорода приступают к подготовке реконструкции Канавинского моста вместе с подходами к нему. Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, в бюджет 2026 года уже заложены средства на проведение предпроектных работ.
На разработку документации планируется направить 600 тысяч рублей. Специалистам предстоит подготовить несколько вариантов реконструкции переправы, после чего будут определены сроки работ, их стоимость и источники финансирования.
Канавинский мост является одной из старейших транспортных артерий города. Его ввели в эксплуатацию ещё в 1933 году, а единственная реконструкция проводилась более полувека назад — в 1971 году.
Модернизация Нижегородской станции аэрации вышла на новый этап.
В Нижнем Новгороде продолжается второй этап масштабной реконструкции станции аэрации. По информации городской администрации, работы перешли в активную фазу.
До конца июля подрядчики планируют полностью демонтировать металлоконструкции двух первых ёмкостных сооружений, а также увеличить количество задействованной на объекте специальной техники.
Всего для проведения работ уже подготовлены 32 объекта второй очереди реконструкции. Вывод оборудования и инженерных коммуникаций из эксплуатации проводится поэтапно, чтобы сохранить эффективность очистных сооружений во время модернизации.
Напомним, на реализацию второго этапа реконструкции станции аэрации предусмотрено около 20 млрд рублей.
Происшествия в Нижегородской области: 10 погибших и почти полсотни пожаров.
За прошедшую неделю в регионе произошло десять происшествий на водоёмах, в результате которых погибли десять человек, в том числе один ребёнок. Такие данные приводит ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Кроме того, за семь дней спасатели ликвидировали 49 пожаров, оказали помощь шести пострадавшим, включая двоих детей, а также эвакуировали 32 человека.
Сотрудники МЧС также 95 раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
В ведомстве вновь напомнили нижегородцам о необходимости соблюдать правила безопасности на воде, не оставлять детей без присмотра и пользоваться спасательными жилетами во время отдыха на реках и озёрах.
Погода в Нижегородской области 14 июля: зонты снова пригодятся.
После нескольких жарких дней в Нижний Новгород возвращаются дожди. По прогнозам Яндекс Погоды, утром температура воздуха составит около +20 градусов, а днём потеплеет до +24.
Наиболее высокая вероятность осадков ожидается во второй половине дня — она достигает 90%. Кроме того, синоптики предупреждают о сильных порывах северного ветра до 17,6 метра в секунду.
К вечеру дождь постепенно ослабеет, а ночью температура воздуха опустится до +18 градусов. Жителям региона рекомендуют не забывать зонты и соблюдать осторожность рядом с деревьями и рекламными конструкциями во время усиления ветра.