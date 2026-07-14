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Пожар на полигоне отходов в Комсомольске привёл к проверке прокуратуры

Природоохранная прокуратура выявила нарушения при эксплуатации объекта и возбудила два административных дела в отношении должностного лица предприятия.

В Комсомольске-на-Амуре природоохранная прокуратура выявила нарушения при эксплуатации полигона твёрдых коммунальных отходов, где ранее произошло возгорание мусора. Об этом сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

Проверка была проведена после пожара на полигоне ТКО в Комсомольске-на-Амуре. Надзорное ведомство установило, что эксплуатирующая организация — МУП «Спецавтохозяйство» — не приняла своевременные меры для предотвращения возгорания отходов.

Кроме того, предприятие не направило уведомление о возникновении пожара в Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора.

После представления природоохранного прокурора возгорание отходов на полигоне было ликвидировано.

Также в отношении должностного лица предприятия возбуждены два дела об административных правонарушениях. Они касаются несоблюдения требований при обращении с отходами и сокрытия либо искажения экологической информации.

Материалы рассмотрят в установленном порядке.