В Красноярске снимают фильм о мастере, создавшем более 50 иконостасов для сибирских храмов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Картина «Своими руками» расскажет о мастере-краснодеревщике из Ачинска Юрии Дуженкове.
За годы работы мастер изготовил более 50 резных позолоченных иконостасов для храмов Красноярского края. Съемки проходят в его мастерской, региональных церквях и других местах, где работы Дуженкова стали частью храмовых интерьеров.
Камера проследит весь процесс создания иконостаса — от обработки древесины до установки готовой конструкции. Через историю мастера авторы картины обращаются к темам ответственности, преемственности и сохранения культурной памяти.
«Меня всегда привлекали люди, которые не стремятся быть в центре внимания, но каждый день делают что-то по-настоящему важное. Юрий именно такой человек», — рассказал режиссер и продюсер фильма Антон Киселев.
Работу над фильмом планируют завершить в следующем году. После премьеры в Красноярске картину представят на российских кинофестивалях и образовательных показах, уточнили в краевом министерстве культуры.
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