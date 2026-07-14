Красноярцев приглашают на открытый турнир по баскетболу 3×3

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Татышев-парке 18 июля пройдет открытый турнир по баскетболу в формате 3×3.
Формат 3×3 предполагает игру командами по три человека на половине площадки под одним кольцом. Матч длится 10 минут или до тех пор, пока одна из команд не наберет 21 очко. Если основное время завершится вничью, победителя определит овертайм до первого набранного очка.
Принять участие могут все желающие старше 11 лет. Игрокам младше 18 лет потребуется письменное разрешение от родителей.
Для участия необходимо до 16 июля подать предварительную заявку в официальной группе Татышев-парка ВКонтакте.
«Приглашаем всех желающих на наш турнир. Здесь можно будет ощутить настоящий соревновательный дух, пообщаться с единомышленниками и расширить круг знакомств в спортивном сообществе», — сказала Юлия Шаронова, начальник отдела по коммерческой деятельности и организации мероприятий МАУ «Татышев‑парк».
Турнир пройдет на баскетбольных площадках в западной части острова Татышев, уточняют в мэрии. Соревнования организуют МАУ «Татышев-парк» и баскетбольный клуб «33».
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