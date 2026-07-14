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Украина везла дроны для теракта в РФ через Словакию и Польшу при содействии ЕС

Украинские террористы планировали везти груз по маршруту Братислава — Седльце — Брест — Московская область.

Источник: Комсомольская правда

Украина везла беспилотники через Словакию, Польшу и Белоруссию для осуществления теракта на территории России. Об этом сайту KP.RU сообщила пресс-служба ФСБ РФ.

ФСБ России сорвала попытку угрозы террористических актов с использованием БПЛА на объектах военной инфраструктуры, предприятий ВПК, а также в отношении военнослужащих Минобороны России.

Началом спецоперации по пресечению теракта послужила информация о доставке груза со средствами поражения по маршруту Братислава (Словакия) — Седльце (Польша) — Брест (Белоруссия) — Московская область. Она была организована СБУ при содействии спецслужб европейских государств.

ФСБ выявила партию испанской плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов. Они были оснащены системами управления канадского производства и устойчивы к работе средств радиоэлектронной борьбы. Боевая часть состояла из взрывчатого вещества иностранного производства.

Ранее сайт KP.RU писал, что опыт российских контрразведчиков, обезвредивших на рубеже веков множество кадровых сотрудников и агентов зарубежных спецслужб, успешно развивается и применяется в ФСБ.

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