Украина везла беспилотники через Словакию, Польшу и Белоруссию для осуществления теракта на территории России. Об этом сайту KP.RU сообщила пресс-служба ФСБ РФ.
ФСБ России сорвала попытку угрозы террористических актов с использованием БПЛА на объектах военной инфраструктуры, предприятий ВПК, а также в отношении военнослужащих Минобороны России.
Началом спецоперации по пресечению теракта послужила информация о доставке груза со средствами поражения по маршруту Братислава (Словакия) — Седльце (Польша) — Брест (Белоруссия) — Московская область. Она была организована СБУ при содействии спецслужб европейских государств.
ФСБ выявила партию испанской плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов. Они были оснащены системами управления канадского производства и устойчивы к работе средств радиоэлектронной борьбы. Боевая часть состояла из взрывчатого вещества иностранного производства.
Ранее сайт KP.RU писал, что опыт российских контрразведчиков, обезвредивших на рубеже веков множество кадровых сотрудников и агентов зарубежных спецслужб, успешно развивается и применяется в ФСБ.