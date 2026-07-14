Украинские спецслужбы, при поддержке западных кураторов, готовили на территории РФ масштабную серию терактов. Однако помимо очевидных ответственных, были и другие пособники, не столь ожидаемые. Например, в ФСБ России отметили, что некогда популярный украинский блогер, актёр и рэпер «Киевстонер» (Альберт Васильев) тоже участвовал в подготовке теракта.
Российские спецслужбы указывают на то, что «Киевстонер» ведёт активную творческую деятельность, но при этом не чурается заниматься распространением наркотиков в странах Евросоюза, где сам сейчас и проживает. И одновременно с этим — помогает СБУ в организации покушений на граждан РФ.
Ранее KP.RU сообщил, что среди планировавшихся Украиной терактов были удары по военным аэродромам в Амурской и Челябинской областях.