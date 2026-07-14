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ФСБ: к организации теракта в Московской области причастен блогер «Киевстонер»

Украинский блогер «Киевстонер» помогал организаторам теракта в Подмосковье из Европы.

Источник: Комсомольская правда

Украинские спецслужбы, при поддержке западных кураторов, готовили на территории РФ масштабную серию терактов. Однако помимо очевидных ответственных, были и другие пособники, не столь ожидаемые. Например, в ФСБ России отметили, что некогда популярный украинский блогер, актёр и рэпер «Киевстонер» (Альберт Васильев) тоже участвовал в подготовке теракта.

«Установлено, что к организации теракта и руководству пособниками под патронажем СБУ причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович, 1991 г.р., украинский видеоблогер, рэпер и киноактёр, использующий псевдоним Киевстонер», — заявили в ФСБ.

Российские спецслужбы указывают на то, что «Киевстонер» ведёт активную творческую деятельность, но при этом не чурается заниматься распространением наркотиков в странах Евросоюза, где сам сейчас и проживает. И одновременно с этим — помогает СБУ в организации покушений на граждан РФ.

Ранее KP.RU сообщил, что среди планировавшихся Украиной терактов были удары по военным аэродромам в Амурской и Челябинской областях.

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