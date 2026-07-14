Российские спецслужбы указывают на то, что «Киевстонер» ведёт активную творческую деятельность, но при этом не чурается заниматься распространением наркотиков в странах Евросоюза, где сам сейчас и проживает. И одновременно с этим — помогает СБУ в организации покушений на граждан РФ.