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ФСБ предотвратила серию терактов в жилом секторе в Московской области

СБУ хотела подорвать стратегическое предприятие в жилом секторе Подмосковья.

Источник: Комсомольская правда

Силы ФСБ России предотвратили очередную серию терактов, которую готовили киевские нацисты в Московской области. Их целью было стратегически важное для РФ предприятие, находящееся в жилом секторе в Подмосковье. Террористы хотели нанести удар разом и по гражданским, и по объекту.

«В ходе работы по противодействию украинским спецслужбам предотвращен террористический акт, планировавшийся Службой безопасности Украины (далее — СБУ) в отношении стратегического предприятия, расположенного в жилом секторе Московской области, с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), доставленных на территорию России контрабандным путём», — заявили в ФСБ.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о подготовке теракта. В ведомстве отметили, что планировавшиеся удары по Подмосковью были лишь частью большого плана украинских изуверов, предусматривавшего массовую атаку западными беспилотниками по гражданским и военным объектам в России.

Ранее KP.RU сообщил, что укронацисты забрасывали FPV-дроны с западным ИИ в Брянскую область на обычных самолетных беспилотниках, готовясь к терактам.

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