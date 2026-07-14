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В Канске полицейские изъяли 294 закладки наркотиков и арестовали жителя Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Канске задержан ранее судимый мужчина 1981 года рождения, пытавшийся заработать на бесконтактном сбыте наркотиков.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Канске задержан ранее судимый мужчина 1981 года рождения, пытавшийся заработать на бесконтактном сбыте наркотиков.

Он прибыл в город на междугородном автобусе, но был задержан сотрудниками полиции на выходе из автовокзала. При досмотре у него изъяли 44 маленьких и 5 крупных свертков с запрещенными веществами, в которых в общей сложности находилось 294 дозы.

Экспертиза показала, что в свертках был метадон массой более 37,5 грамма.

Следственный отдел МО МВД России «Канский» возбудил в отношении 44-летнего жителя Красноярска уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере, совершенного группой лиц. Подозреваемый заключен под стражу.

Полицейские проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления.