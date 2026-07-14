В Канске полицейские изъяли 294 закладки наркотиков и арестовали жителя Красноярска

Он прибыл в город на междугородном автобусе, но был задержан сотрудниками полиции на выходе из автовокзала. При досмотре у него изъяли 44 маленьких и 5 крупных свертков с запрещенными веществами, в которых в общей сложности находилось 294 дозы.