В ведомстве отметили, что для атак на объекты военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий ВПК, а также в отношении военнослужащих Минобороны РФ планировалось использовать 35 FPV-дронов, доставленных в Россию контрабандой под видом партии испанской керамической плитки.
Отмечалось, что граждане Молдавии, прошедшие спецподготовку, подготовили помещение к запуску БПЛА. После этого они выехали из России. В качестве исполнителя был привлечен гражданин РФ.
Злоумышленник собрал и активировал дроны, наладил канал связи с зарубежными операторами, после чего покинул место преступления, ожидая эвакуации. После запуска противником дронов все средства террора были уничтожены силами спецподразделения ФСБ РФ, сопровождавшего проведение операции.
Как писал сайт KP.RU, 10 июля сотрудники ФСБ предотвратила попытку масштабного теракта на военном аэродроме в Ростове-на-Дону. Спецслужбы Украины при поддержке западных кураторов планировали использовать для атаки 13 FPV-дронов с элементами искусственного интеллекта.