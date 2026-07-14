СБУ привлекла детей от 13 до 16 лет к подготовке теракта в Московской области

Ведомство подчеркнуло, что был предотвращен теракт, планировавшийся СБУ в отношении стратегического военного предприятия ВПК с использованием 35 FPV-дронов, доставленных в Россию контрабандой под видом партии испанской керамической плитки.
«Обращает на себя внимание факт привлечения СБУ несовершеннолетних детей от 13 до 16 лет к выполнению отдельных поручений, в частности активации незаконно приобретенных сим-карт, использовавшихся в управлении дронами», — отметила ФСБ.
Как писал сайт KP.RU, 13 июля ФСБ России предотвратила диверсионно-террористические акты с использованием беспилотников. Спецслужбы Украины намеревались атаковать два военных аэродрома: «Украинка» в Амурской и «Шагол» в Челябинской областях. Все техническое обеспечение, которое планировалась задействовать в двух терактах, тянет на 2−2,5 млн долларов. А при его применении жертвы исчислялись бы десятками.