Вырос объем автомобильного транзита через Казахстан

Он привел данные с 2020 года.
«В автомобильном транзите наблюдается положительная динамика. С 2020 года объем автомобильного транзита увеличился в 3 раза», — сказал Сауранбаев.
По словам министра, для дальнейшего развития потенциала автомобильных перевозок реализуется ряд проектов, включая внедрение республиканской системы видеомониторинга, цифровизацию и использование беспилотного транспорта.
«В настоящее время функционируют 7 международных автотранспортных коридоров, обеспечивающих стратегическую транспортную связанность. До 2029 года планируется реализация ряда крупных инфраструктурных проектов», — добавил глава Минтранспорта.
Ранее президент подписал закон о таможенном транзите ЕАЭС.