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Вырос объем автомобильного транзита через Казахстан

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 14 июля 2026 года на заседании правительства сообщил об увеличении объема автомобильного транзита, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Он привел данные с 2020 года.

«В автомобильном транзите наблюдается положительная динамика. С 2020 года объем автомобильного транзита увеличился в 3 раза», — сказал Сауранбаев.

По словам министра, для дальнейшего развития потенциала автомобильных перевозок реализуется ряд проектов, включая внедрение республиканской системы видеомониторинга, цифровизацию и использование беспилотного транспорта.

«В настоящее время функционируют 7 международных автотранспортных коридоров, обеспечивающих стратегическую транспортную связанность. До 2029 года планируется реализация ряда крупных инфраструктурных проектов», — добавил глава Минтранспорта.

Ранее президент подписал закон о таможенном транзите ЕАЭС.