Штатный врач сборной Сенегала по футболу оказался гинекологом-акушером

— Наш штатный врач не обладает необходимым академическим профилем, чтобы сопровождать наших спортсменов. И это тоже я выяснил слишком поздно. Потому что этот доктор по образованию — гинеколог. И, находясь на таком уровне, люди были недостаточно уверены, чтобы работать с ним, — сказал он в ходе пресс-конференции.