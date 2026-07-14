Штатный врач сборной Сенегала по футболу оказался гинекологом-акушером

У штатного врача национальной команды Сенегала по футболу оказалось гинекологическое образование. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил глава Сенегальской федерации футбола Абдулай Фалл.
— Наш штатный врач не обладает необходимым академическим профилем, чтобы сопровождать наших спортсменов. И это тоже я выяснил слишком поздно. Потому что этот доктор по образованию — гинеколог. И, находясь на таком уровне, люди были недостаточно уверены, чтобы работать с ним, — сказал он в ходе пресс-конференции.
По его словам, теперь сборная находится в поисках «действительно убедительного специалиста», чтобы футболисты могли чувствовать уверенность в вопросе своего здоровья.
После завершения чемпионата мира Федерация футбола Сенегала начала реорганизацию национальной сборной. Ранее был отправлен в отставку главный тренер Пап Тиау, а теперь руководство намерено полностью обновить медицинский и тренерский штабы.
Тем временем стали известны все участники полуфинальной стадии чемпионата мира по футболу. Последние четвертьфинальные матчи состоялись в ночь на воскресенье, 12 июля, по московскому времени. Финальный матч турнира состоится 19 июля.