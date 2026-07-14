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Украинские БПЛА облетели Волгоградскую область ночью 14 июля

В Волгоградской области ночью 14 июля не зафиксировано сбития вражеских.

В Волгоградской области ночью 14 июля не зафиксировано сбития вражеских беспилотников, несмотря на объявление режима беспилотной опасности. Но на других территориях было неспокойно. По данным Минобороны, за период с вечера 13 июля по утро 14 июля было уничтожено 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силы ПВО работали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской, Московской областей, Краснодарского края, республик Крым и Башкортостан и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, в регионе был объявлен режим угрозы атак БПЛА вечером 13 июля. Он действовал до утра. Также Росавиация вводила запрет на полеты над Волгоградом.

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