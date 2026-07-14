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ФСБ выявила партию из 35 FPV-дронов, замаскированную под керамическую плитку

Дроны, которые предназначались для теракта в Московской области, были устойчивы к РЭБ.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ России выявила партию из 35 устойчивых к работе средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) FPV-дронов, которую везли для теракта в Россию. Об этом сообщается в релизе ведомства, который есть в распоряжении KP.RU.

Ведомство провело спецоперацию по пресечению теракта и выявило информацию о доставке груза. Маршрут начинался из Братиславы (Словакия) и должен был достигнуть Московской области. Операцию организовывала СБУ при содействии спецслужб государств ЕС.

Под наблюдение взяли партию испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов, оснащенных системами управления канадского производства. Боевая часть состояла из взрывчатого вещества иностранного производства. В свою очередь первичная настройка и сборка беспилотников проводилась в Киеве.

Ранее сайт KP.RU писал, что СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении подростков из Татарстана, обвиняемых в диверсии и теракте на железнодорожном транспорте. Дело было направлено в суд.

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