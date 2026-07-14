ФСБ выявила партию из 35 FPV-дронов, замаскированную под керамическую плитку

ФСБ России выявила партию из 35 устойчивых к работе средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) FPV-дронов, которую везли для теракта в Россию. Об этом сообщается в релизе ведомства, который есть в распоряжении KP.RU.
Под наблюдение взяли партию испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов, оснащенных системами управления канадского производства. Боевая часть состояла из взрывчатого вещества иностранного производства. В свою очередь первичная настройка и сборка беспилотников проводилась в Киеве.
Ранее сайт KP.RU писал, что СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении подростков из Татарстана, обвиняемых в диверсии и теракте на железнодорожном транспорте. Дело было направлено в суд.