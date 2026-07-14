Въезд на ЗСД с Богатырского проспекта перекроют с 15 по 20 июля

На участке Западного скоростного диаметра (ЗСД) с Богатырского проспекта начнутся плановые ремонтные работы. Движение по этой части ЗСД будет полностью перекрыто с вечера сегодняшнего дня до 6 утра 20 июля. Разворот с полосы съезда на Богатырский также будет закрыт для транспорта. Об этом сообщила пресс-служба автомагистрали.